Deutsche Bahn-Desaster – mit Happy End

Vorwarnung: Das wird eine Horror-Bahnstory – aber eine mit Happy End. Geplant waren dreieinhalb Stunden ICE-Fahrt von Bonn nach Augsburg. Deutsch-pünktlich wie ich bin, stand ich um 9 Uhr – ganze 30 Minuten vor Abfahrt – am Gleis. Dort begrüßte mich schon die erste Durchsage: „20 Minuten Verspätung wegen eines Notarzteinsatzes auf der Strecke.“ Ich war kurz erleichtert, nicht selbst der medizinische Notfall zu sein. Doch aus 20 wurden 60, dann 90 Minuten – und schließlich: „Zug fällt aus.“ Die Bahnmitarbeiter patrouillierten bereits am Bahnsteig, um aufgebrachte Fahrgäste zu beruhigen, der nächste ICE nach Augsburg wurde als völlig überfüllt angekündigt. Ein ganz normaler Tag mit der Deutschen Bahn, könnte man sagen.

Als um 12.30 Uhr dann tatsächlich ein ICE einrollte, war mein Akku bei 20 Prozent und die Naschereien fast aufgebraucht. Bevor mir jemand zuvorkommen konnte, sprang ich mit meinem Köfferchen in den tatsächlich überfüllten Zug. Bereits hinter der Tür saßen Menschen am Boden. Doch da sah ich ihn: meinen Platz. Auf dem Boden. Eingequetscht zwischen zwei dreckigen Fahrrädern. Null Prozent Beinfreiheit – aber immerhin ein Platz.

Und dann passierte etwas Unerwartetes in diesem Fahrradabteil: Statt Genörgel hörte ich Lachen. Ein Mann, der meinen suchenden Blick bemerkte, bot mir seine Powerbank an. Ich reichte meine letzten Schokokekse herum. Und plötzlich war da Gemeinschaft. Fremde wurden zu Verbündeten im Bahnchaos. Und mit vier Stunden Verspätung zu Hause anzukommen, fühlte sich auf einmal gar nicht mehr so schlimm an. Vorwarnung hin oder her – am Ende war es also weniger eine Horror-, sondern eher eine Herzgeschichten-Bahnstory.