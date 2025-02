Eine große, internationale Liebesgeschichte dank der Firma Grob

Nathalia und Matthias Buschmann haben ihre Liebe ihrem Arbeitgeber zu verdanken, der Firma Grob, und das, obwohl sie sich in der Arbeit gar nicht über den Weg laufen. Doch ihr Job als Projektleiterin bei Grob war Grund dafür, warum die Brasilianerin vor ein paar Jahren überhaupt erst nach Mindelheim gekommen ist: Hier traf sie auf Matthias Buschmann, einen Anwendungstechniker bei Grob – und prompt wurde er vergangenes Jahr ihr Ehemann. Mit dem Foto von der Traumhochzeit am Strand hat das Paar bei unserem Brautpaar-Voting die meisten Stimmen geholt und darf sich nun auf eine Wellness-Auszeit freuen. Für uns haben sie die Geschichte ihrer Liebe und ihrer Hochzeit noch einmal Revue passieren lassen.

Zum ersten Mal trafen sich die beiden auf einer Grillparty. Viele Brasilianerinnen und Brasilianer waren dort, und Matthias Buschmann war einer der wenigen Deutschen. Nathalia und Matthias lernten sich kennen, doch gefunkt hat es da noch nicht. Dazu brauchte es erst ein wenig Kuppelei von einem gemeinsamen Arbeitskollegen, einige Chatnachrichten und ein Date. Anfang 2021 wurden die beiden dann zu einem Paar.

Für Grob ging es nach Indien und China – doch die Fernbeziehung hielt stand

Doch zunächst blieb nicht viel Zeit für gemeinsame Stunden. Erst ging er für Grob für eine längere Zeit nach Indien, dann war sie, ebenfalls berufsbedingt, in China. Aber die Fernbeziehung hielt stand und als die beiden wieder gemeinsam im Unterallgäu waren, haben sie kurzerhand in Kammlach ein Haus erworben – obwohl sie eigentlich gar nicht richtig danach gesucht haben, wie beide betonen. „Jetzt haben wir ein Haus gekauft, da können wir auch heiraten“, fand Matthias Buschmann und begann mit den Vorbereitungen.

Er wollte seiner Nathalia Ende 2022 bei einem Urlaub im süditalienischen Brindisi einen Antrag machen. Das war jedoch alles andere als einfach, denn ständig habe sie ihn beobachtet, erinnert er sich. Doch er schaffte es, den Verlobungsring heimlich einzustecken. Geplant war der Antrag bei einem romantischen Essen am Strand, doch nach dem Aperitif in einer Bar mit vielen Snacks hatten beide keinen rechten Hunger mehr. Eine Aussichtsplattform kam wie gelegen, doch Nathalia zog nicht so recht: „Ich hatte hohe Schuhe an“, erklärt sie, warum sie an jenem Tag nicht mehr nach oben wollte. Letztlich konnte Matthias sie doch noch überzeugen: Sie erklimmen die vielen Stufen, sind oben komplett außer Atem. Und endlich kann Matthias Buschmann die Frage aller Fragen stellen, und das auf Portugiesisch: „Você quer ser minha esposa?“

Die Hochzeit am Strand war für Nathalia Buschmann schon immer ein Traum

Nach diesem Antrag begannen die Planungen für die Hochzeit. 2024 sollte geheiratet werden, erst im Standesamt in Mindelheim, dann bei einer großen Zeremonie am Strand in Brasilien. „Das war ein Traum für mich, das wollte ich schon immer“, sagt Nathalia Buschmann. Schon im Urlaub 2023, den die beiden in Brasilien verbrachten, haben sie viel für die Hochzeit organisiert: Es gab Probeessen und die eine oder andere Cocktailverköstigung. Eine brasilianische Weddingplanerin unterstützte die beiden in der Zeit, als sie wieder in Deutschland waren.

Mit dem Brautkleid und dem Anzug im Kleidersack als Handgepäck ging es im Herbst 2024 für das Paar über den Atlantik. 120 Gäste aus Deutschland und Brasilien waren eingeladen, um gemeinsam mit den beiden die Liebe zu feiern. Eine bunte Blumendeko zierte die Partylocation, und zum Empfang gab es für jeden Gast eine Kokosnuss mit Strohhalm. Es wurde eine zweisprachige Feier und ein internationales Fest, eine Mischung aus deutschen und brasilianischen Bräuchen. So gab es etwa, wie in Brasilien üblich, gleich sechs beziehungsweise sieben Trauzeugen und Trauzeuginnen. Beim Eröffnungstanz passten die Traditionen beider Länder nicht ganz so gut zusammen. Denn der DJ legte bereits zu Beginn der Feier richtige Partymusik auf und die brasilianischen Gäste hielt es nicht mehr auf den Stühlen: Sie stürmten die Tanzfläche, die in deutschen Augen noch gar nicht vom Brautpaar „eröffnet“ worden war. Den offiziellen Hochzeitstanz gab's dann aber trotzdem noch – und viele weitere unvergessliche Momente.

Das Paar hat beim Brautpaar-Voting gewonnen

Nathalia und Matthias Buschmann strahlen, wenn sie von diesem ganz besonderen Tag erzählen. Sie würden es immer wieder so machen, sagen sie. Den ganzen Oktober haben sie in Brasilien verbracht, rund zwei Wochen vor und zwei Wochen nach der Hochzeit. Klassische Flitterwochen gab es nach der Trauung dann nicht mehr – doch die können die beiden nun nachholen. Denn durch ihren Sieg beim MZ-Brautpaar-Voting haben sie eine Wellness-Auszeit im Vier-Sterne-Hotel Urslauerhof in Österreich gewonnen. Eine perfekte Gelegenheit, um noch einmal von ihrer wunderbaren Hochzeit zu träumen.