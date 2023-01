Nach Großbrand bei Erkheim: Familie ist von der Hilfsbereitschaft überwältigt

Bei einem Großbrand auf einem Bauernhof in Dankelsried entstand Ende November ein Millionenschaden. Wie die betroffene Familie die Zeit danach erlebt hat.

Die Nacht auf den 26. November wird die Familie Karrer aus Dankelsried wohl nicht mehr vergessen. Bei einem Großbrand fiel eine Lagerhalle auf ihrem landwirtschaftlichen Anwesen den Flammen zum Opfer – und mit ihr das ganze Futter, Stroh und Heu für ihre etwa 140 Kühe sowie das Getreide und einige landwirtschaftliche Maschinen. Auch ein Teil des Stalls für das Jungvieh wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei wird später den Schaden auf etwa 2,5 Millionen Euro beziffern. Sie geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Doch was der Familie ebenfalls in Erinnerung bleiben wird, ist die Hilfsbereitschaft der Anwohner, anderer Landwirte und der mehr als 100 Einsatzkräfte.

„Das ist etwas, was wohl nur auf dem Dorf wie selbstverständlich funktioniert“, ist sich Karl Karrer sicher, der den Milchhof mit seiner über 200-jährigen Tradition in dem Erkheimer Ortsteil gemeinsam mit seinen beiden Söhnen Manuel und Christoph betreibt.

Bei dem Brand in Dankelsried explodierten die Dachplatten mit lautem Knall

Seine Frau Christine erinnert sich noch genau, wie sie auf den Brand aufmerksam wurde. „Ich bin gegen zwei Uhr aufgewacht und habe ein helles Licht gesehen. Erst dachte ich, da kommt ein Auto den Berg runter, das noch mit Fernlicht fährt.“ Dann habe sie lautes Knallen gehört. Wie sich später herausstellte, waren die Dachplatten der Lagerhalle durch die Hitze explodiert.

Karl, Manuel und Christoph Karrer wussten instinktiv, wo sie zuerst hingehen müssen. „Wir haben mit Nachbarn und Familienangehörigen versucht, unsere Rinder aus dem angrenzenden Jungviehstall zu befreien.“ Dies sei eine große Herausforderung gewesen. Denn viele der Tiere hätten wieder in den Stall zurückgewollt. Doch am Ende konnten alle Rinder gerettet werden. „Da überlegt man nicht lange, da funktioniert man einfach“, beschreibt Christoph Karrer die damalige Situation. Mithilfe der Feuerwehr, die laut Karrer innerhalb weniger Minuten vor Ort war, wurde eine Menschenkette gebildet, um die meisten der Tiere sicher in einen rund 30 Meter entfernten Stall zu bringen.

Für die übrigen etwa 30 Tiere organisierte die Feuerwehr Viehwagen, um sie in die Ställe anderer Bauern zu bringen. „Es war von Vorteil, dass einige Feuerwehrleute auch Landwirte sind. Die haben das einfach so gemacht“, erklärt Christoph Karrer. Und sein Vater ergänzt: „So etwas funktioniert auf dem Land einfach toll. Denen braucht man nicht sagen, was sie tun sollen.“

Auch in den Tagen danach riss die Hilfsbereitschaft nicht ab. Zunächst mussten die restlichen Glutnester gelöscht werden. „Einige Landwirte haben uns dann Stroh auf den Hof gebracht“, sagt Karl Karrer. Andere halfen beim Füttern. Bekannte und Freunde brachten Essen vorbei oder fragten, ob sie irgendwie helfen können. „Das hatten wir so nicht erwartet“, betont der 64-Jährige.

Das Vieh fand nach dem Großbrand Platz in Pensionsställen

Währenddessen konnten er und seine beiden Söhne sich um die vielen organisatorischen Dinge kümmern, die nach dem Brand anstanden. „Es war wie ein Sechser im Lotto, dass wir für unser Jungvieh Plätze in Pensionsställen bekommen haben.“ Auch das sei nur durch die Mithilfe von Bekannten und Freunden sowie landwirtschaftlichen Verbänden möglich gewesen. Denn gerade im Winter seien die Plätze nur sehr schwer zu bekommen. Zudem musste laut Christoph Karrer Futter zugekauft werden, denn in der Lagerhalle seien Vorräte für ein ganzes Jahr untergebracht gewesen.

Zwar ist auf dem Hof wieder ein klein wenig Normalität zurückgekehrt. Doch liegen noch große Aufgaben vor der Familie. So werden landwirtschaftliche Großmaschinen benötigt, die aber auf dem Markt derzeit nur schwer zu bekommen sind, erklärt Karl Karrer. Zudem sei die Schadensabwicklung der Versicherung noch nicht beendet.

Auch der Neubau der Lagerhalle muss geplant werden. Wobei seine Frau Christine anmerkt, dass es sich dabei nicht um irgendeine Lagerhalle gehandelt habe. „Sie war das Herzstück des Hofs.“ So seien etwa die Tore des rund 120 Jahre alten Gebäudes und die Fenster noch von Hand gefertigt worden. Auch ein Teil des alten Jungviehstalls muss erneuert werden.

Karl Karrer glaubt, dass nur durch den großen Einsatz der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer Schlimmeres, wie etwa das Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude – darunter auch Wohnhäuser – verhindert werden konnte. Zudem habe man noch Glück im Unglück gehabt. „Wäre der Wind stärker gewesen, wäre wohl halb Dankelsried nicht mehr da.“ Und seine Frau ergänzt: „Bei uns überwiegt vor allem die Dankbarkeit, dass bei dem Brand niemand ernsthaft verletzt worden ist.“