Die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie steigt wieder zum Jahreswechsel. Was Leute aus dem Unterallgäu dazu sagen.

Die Mehrwertsteuer auf Speisen steigt in der Gastronomie ab Januar 2024 von sieben auf 19 Prozent. Restaurantbesuche werden wohl teurer. In der Branche geht die Existenzangst um und Gäste müssen sich auf höhere Preise einstellen. "Sparen Sie künftig am Restaurantbesuch?", fragten wir Passanten in Mindelheim.

Ingrid Tertel, Rammingen

Umfrage in Mindelheim Erhöhung der MWST in der Gastronomie Ingrid Tertel, Rammingen Foto: Franz Issing

Mit meinem Mann gehe ich bei besonderen Anlässen zum Essen. Dies auch mal ganz spontan. Trotz höherer Preise werden wir das auch künftig beibehalten. Familien, die aufs Geld schauen müssen, werden sich das vermutlich nicht mehr leisten können.





Josef Müller, Stetten

Josef Müller, Stetten

Ich habe zehn Jahre in der Gastronomie gearbeitet. Jetzt bin ich Rentner und gehe eher selten zum Essen in ein Restaurant. Auch bei höheren Preisen gönne ich mir aber dann und wann einen Gaststättenbesuch. Dafür reicht mein Geld gerade noch.





Angela Doll, Mindelheim

Angela Doll, Mindelheim





Mit meinem Mann betreibe ich ein kleines Café. An Sonn- und Feiertagen sind wir aber auch schon mal bei Kollegen zu Gast. Das halten wir trotz Steuererhöhung auch künftig so. Ich hoffe, dass uns und auch andere Betriebe die Gäste nicht im Stich lassen.





Claudia Rothermel, Mindelheim

Claudia Rothermel, Mindelheim





Mein Mann und ich lassen uns gerne, bevorzugt an Werktagen, in einem Restaurant bedienen. Dies auch zukünftig. Ich habe auch Verständnis dafür, dass man bei einem 60-Milliarden-Loch im Bundesetat zusätzliche Einnahmen generieren muss.