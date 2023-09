Das Dorf Unteregg steht im Zeichen der Kunst

Kunstschaffende zeigen in Unteregg in zwei Gemeinschaftsausstellungen im Dorfgemeinschaftshaus und im Studio von Maximilian Magnus ihre Werke.

In Unteregg werden am Wochenende gleich zwei Gemeinschaftsausstellungen eröffnet. Und zwar im Dorfgemeinschaftshaus und im Studio von Maximilian Magnus (Mindeltalstraße 32).

Im Dorfgemeinschaftshaus stellen unter dem Titel "Kunstland – Landkunst" von Samstag, 23. September, bis Sonntag, 8. Oktober, fünf Kunstschaffende ihre Werke aus. Aus Ottobeuren kommt Rosa Zahn mit Keramikobjekten, die geprägt sind von außergewöhnlichen Aufbau-, Oberflächen und Brenntechniken. Carmen Kirkpatrick-Russ ist ebenfalls aus Ottobeuren und präsentiert experimentelle Malerei, in der Wachstum und Weiterentwicklung im Mittelpunkt stehen. Brigitte Guggenmos aus Kempten zeigt ihre von Vergänglichkeit und Poesie geprägte Malerei und Collagen. Aus München kommt der Fotokünstler Gerhard Stanglmaier, der in Unteregg drei seiner neueren Fotoserien vorstellt. Angela Eberhard, ursprünglich auch aus Ottobeuren nun aber in München lebend, bringt Figuren aus gebranntem Ton mit. Sie präsentiert erstmals in einem eigenen Raum des ehemaligen Pfarrhauses ihre neue Figurenserie „Sieben Todsünden“.

Rosa Zahn zeigt im Dorfgemeinschaftshaus in Unteregg Keramikobjekte. Foto: Rosa Zahn

Begleitet wird die Ausstellung von weiteren Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus. Bei der Vernissage am Freitag, 22. September, ab 19 Uhr spielen Thomas und Jens Öller – das Duo Zweierley – „Lieder, die eine Geschichte erzählen“. Mit Geschichten geht es dann am Samstag, 30. September weiter. Annika Hofmann, eine Erzählerin aus dem Allgäu wird den Besuchern und Besucherinnen ab 19.30 Uhr „Von der Liebe und anderen Dingen“ berichten.

Am Dienstag, 3. Oktober, gibt es um 11 Uhr eine Matinee mit dem A-cappella-Trio Tiramisu. Sybille Dörner (Alt), Sissi Eichhorn-Schleinkofer (Mezzo-Sopran) und Gudrun Karlstetter (Sopran) sorgen mit gern gehörten alten Schlagern sowie mit Volks- und Kunstliedern beim Publikum für gute Laune. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist jeweils frei, Spenden sind willkommen. Die Ausstellung im Dorfgemeinschaftshaus Unteregg ist vom 23. September bis zum 8. Oktober jeweils an den Samstagen von 14 bis 19 Uhr und an den Sonntagen sowie am Tag der Deutschen Einheit am Dienstag, 3. Oktober, von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Der Unteregger Künstler Maximilian Magnus zeigt in seinem Studio Malerei sowie Skulpturen von Peter R. Müller. Als Gastkünstlerinnen und -künstler sind zudem Menni Bachauer, Bobo, Clement Claudius, Fausto, Fernando Gaspar, Olaf Hajek, Johannes Hedrich, Anna van den Hövel, Rachel Jiam, Ingolf Kirsch, Vera Kochubey, Bettina Krieg, Simon Lohmeyer, Luigi, Sarah Lüdemann (Beauham), Lovis Ostenrik, Konstanze Schmidbauer, Mor Shauli, Melissa Steckbauer und Marcel Teske mit ihren Werken vertreten. Das Warmup zur Ausstellung ist am Freitag, 22. September, von 18 bis 20 Uhr. Vernissage ist dann am Samstag, 23. September von 16 bis 20 Uhr. An den Sonntagen, 24. September, 1. Oktober, 8. Oktober, 15. Oktober und 22. Oktober, ist die Ausstellung jeweils von 16 bis 20 Uhr zu sehen. Die Finissage findet am Sonntag, 29. Oktober, von 16 bis 20 Uhr statt. Weitere Termine können telefonisch unter den Nummern 0176/22514569 sowie 0173/9957256 vereinbart werden. (baus)