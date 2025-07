Das geht zu weit: Mindelheimer Museumsleiterin wird vorgeführt

In der jüngsten Sitzung des Jugend-, Kultur- und Sozialausschusses haben dessen Mitglieder, allen voran aber Bürgermeister Stephan Winter, ihre eigene Museumsleiterin regelrecht vorgeführt. Vorschläge kritisch zu hinterfragen, ist das eine, beinahe jeden Vorschlag mit teils hanebüchenen Argumenten auseinanderzunehmen, das andere. Denn wohlgemerkt: Es handelt sich um eine Mitarbeiterin der eigenen Verwaltung, ihre Sitzungsvorlage lag – wie üblich – Tage vor der Sitzung vor. Wenn Winter mit dem Programm seiner Museumsleiterin nicht einverstanden ist oder Fragen dazu hat, hätte er gut daran getan, das vorab zu klären – und nicht in einer öffentlichen Sitzung. Die Diskussion war in einzelnen Punkten wie etwa dem geplanten VHS-Vortrag so absurd, dass es Friederike Haber wirklich anzurechnen ist, nicht die Beherrschung verloren zu haben.

Zumal es mitunter auch persönlich wurde: „Denken Sie an Ihre begrenzten persönlichen Kapazitäten“, riet ihr Winter. Diese Empfehlung könnte man als fürsorglichen Hinweis verstehen, sich nicht zu übernehmen. Im Kontext der vorangegangenen Diskussion hatte sie aber einen mehr als schalen Beigeschmack – zumal Habers bisherige Arbeit wohl keinerlei Anlass zu der Unterstellung gibt, sie sei ihren Aufgaben nicht gewachsen.

Die Stadt läuft Gefahr, von einem Extrem ins andere zu fallen

Die sollen sich aus Sicht des Stadtrats künftig offenbar darauf beschränken, die Machbarkeitsstudie für die Mindelburg voranzutreiben und sich um Inventarisierung der Museumsbestände zu kümmern, die dafür unabdingbar, in den vergangenen Jahrzehnten aber zu kurz gekommen ist. Der Fokus der Museen lag nicht auf dem Bewahren und Erforschen, sondern vor allem auf Sammeln, Präsentieren und Vermitteln, hatte Haber in einer früheren Sitzung erklärt. Nun besteht die Gefahr, von einem Extrem ins andere zu fallen: Statt auch weiterhin noch zu präsentieren und zu vermitteln, soll darauf zugunsten der Inventarisierung offenbar weitgehend verzichtet werden. Dabei ruft die Fachstelle für nichtstaatliche Museen explizit dazu auf, die Museen zu beleben. Die Besucherinnen und Besucher sollen bestenfalls nicht nur durch die Ausstellungen wandeln, sondern selbst handeln.

Will die Stadt ihrem Anspruch „Mindelheim – die Stadt der Kultur und Lebensfreude“ weiterhin gerecht werden, sollte sie sich gut überlegen, wie sie ihre Museen ausrichten will – und auch, wie sie mit den dafür Verantwortlichen umgeht. Mitarbeitermotivation und -wertschätzung sehen jedenfalls anders aus.