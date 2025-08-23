Ein Hochhaus erinnert an die Hochzeiten der Kneippkur

Wenn man heute in Bad Wörishofen etwas bauen will, das mehr als vier Stockwerke umfasst, dann stößt man vermutlich schnell an Grenzen. Auch deshalb staunen viele über ein markantes Gebäude in der westlichen Stadt. Das Haus „Maximilian“ ist mit zehn Stockwerken das einzige wirkliche Hochhaus der Stadt. Ein Blick in die Geschichte des Gebäudes, das heute als Senioren-Residenz genutzt wird.

