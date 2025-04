Das Grob-Parkhaus ist eine Lösung für Verkehrsprobleme, aber nicht die einzige

Wer sich mit dem Wachstum der Firma Grob am Standort Mindelheim befasst, kommt nicht umhin, auch das Thema „Parkplätze“ mitzudenken. In einem Flächenlandkreis, in dem es mehr Fahrzeuge als Einwohner gibt und einen Nahverkehr, der mit dem großer Städte nicht annähernd zu vergleichen ist, sowieso. Grob in Mindelheim ist gewachsen und gewachsen, aktuell arbeiten dort mehr als 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die brauchen – je nach Jahreszeit – zwischen 3000 und 3500 Parkplätze, wie Geschäftsführer German Wankmiller jüngst vorrechnete.

Die Mindelheimer Firma Grob baut ein Parkhaus mit 1500 Stellplätzen

Viele Parkplatzerweiterungen hat es gedauert, bis man sich bei Grob zum Bau eines Parkhauses mit rund 1500 Parkplätzen durchringen konnte. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht verständlich: Denn ein solches Projekt kostet Millionen und zahlt sich – anders als Investitionen in die Lehrwerkstatt, in neue Anlagen oder die Entwicklung von Batterietechnik – finanziell nicht wirklich aus. Für die Zufriedenheit der Mitarbeitenden spielen solche weichen Faktoren aber durchaus eine Rolle, und auch in Mindelheim sind viele froh, wenn anderswo wieder Parkplätze frei werden.

Icon Galerie 23 Bilder Die größte Hausmesse in der Geschichte findet aktuell bei der Firma Grob in Mindelheim statt. Kommen Sie mit auf einen Rundgang über das Messegelände und in die Hallen von Grob.

Das neue Parkhaus und vor allem die Brücke über die Nebelhornstraße werden künftig ortsbildprägend sein, doch das sind die Hallen von Grob ebenfalls. Und besser, als weitere Flächen für Parkplätze zu versiegeln, ist es doch, in die Höhe zu bauen. Die Themen Mobilität und Umweltschutz sollten aber in Zukunft noch weitergedacht werden. Denn der starke Pendlerverkehr wird auch mit dem Parkhaus ein Thema bleiben und fordert Lösungen. Schon jetzt quellen Online-Mitfahrzentralen über, bei denen Grob-Angestellte anbieten, Menschen aus ihrer Umgebung mitzunehmen. Andere Firmen wie BMW bieten beispielsweise Werksbusse an, die Schichtarbeiter aus der Umgebung einsammeln – auch schon für kleinere Werke als das von Grob. Aber wer weiß: Vielleicht kann Mindelheims größtes Unternehmen ja auch in diesem Bereich ähnlich viel Innovationskraft und Ideenreichtum unter Beweis stellen wie beim Bau von Anlagen und Maschinen?