Das Rätsel um Kinderkleid im Wald: Polizei geht nicht von Straftat aus

Ein mysteriöser Fund in einem Waldstück bei Breitenbrunn beschäftigt die Polizei: Am Sonntagabend fand eine Pilzsammlerin dort ein rosa Kleid in der Größe 134/140 und einen rosa Gürtel. Bei dem Kleid handelt es sich laut Polizei um Ware aus einem Textildiscounter. Weil die Auffindesituation ungewöhnlich schien, überprüfte die Polizei die Umgebung des Fundortes und setzte dabei auch zwei Diensthunde ein. Hinweise auf eine mögliche Straftat hätten sich dabei nicht ergeben, wie es im Polizeibericht heißt.

Bei der Polizei gingen keine Hinweise zum Kleid ein

Die Polizei bat daraufhin die Bevölkerung um Hinweise - doch offenbar hat sich niemand bei den Beamten gemeldet. „Nachdem nur Stoffteile des Kleides im Wald und vor Ort keine weiteren Spuren, die auf eine Straftat schließen lassen, aufgefunden wurden, gehen wir davon aus, dass das Kleid dort durch eine unbekannte Person entsorgt wurde“, erklärt Polizeihauptkommissar Christian Lindstedt auf Nachfrage unserer Redaktion.

