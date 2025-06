Wenn der Hund zum Kollegen wird: Das sind die Bürohunde des Unterallgäus

Sie sind zwar keine besonders effizienten Mitarbeiter, aus dem Arbeitsalltag ihrer Teams sind sie trotzdem nicht mehr wegzudenken: Bürohunde bringen wissenschaftlich erwiesen gute Laune und sorgen oft ganz nebenbei für mehr Bewegung im Arbeitsalltag. In einer Untersuchung heißt es sogar, dass Mitarbeiter mit Bürohund am Ende des Arbeitstages ein niedrigeres Stresslevel hätten als die Kollegen ohne Hund. Der Vierbeiner bei der Arbeit ist so inzwischen zum regelrechten Trend geworden: Nach einer Analyse der Berliner Personalmarktforschung Index Research lockten 2024 über 9.000 Stellenanzeigen mit einem Hund im Team. Das sind mehr als zehnmal so viele wie 2019.

