Musical, Orgelkonzert oder Kletteranlage: Die Tipps für das Wochenende

So richtig will der Sommer noch nicht kommen. Dennoch gibt es am Wochenende im Unterallgäu viel zu unternehmen. Von Outdoor-Aktivitäten wie Klettern oder Radfahren über verschiedene Feste bis hin zu Konzerten und Musicals. Unsere Tipps in der Übersicht.

Konzerte und Feste am Wochenende

Ein Konzert für Trompete und Orgel ist am Sonntag um 16 Uhr in St. Justinia in Bad Wörishofen zu hören. Dort treten Hans Jürgen Huber (Trompete) und Prof. Norbert Düchtel (Orgel) auf. Eintritt frei - Spenden erbeten.

In St. Stephan in Mindelheim findet am Samstag um 11 Uhr das Konzert Orgel um 11 mit Ángel Montero statt. Eintritt frei - Spenden erbeten.

Die Grundschule Wiedergeltingen führt am Freitag um 18.30 Uhr das Kindermusical „Kunterbunt“auf. Die Aufführung dauert etwa eine Dreiviertelstunde, der Eintritt ist frei.

Das Dorffest auf dem Festplatz in Dorschhausen beginnt am Sonntag um 8.45 Uhr mit einer Messe mit Pater Joseph Nelluvelichira Chacko. Anschließend Frühschoppen mit der MK Mattsies, nachmittags unterhält der MV Dirlewang, 10.30 Uhr Böllerschießen mit Böllerschützen.

Die Mittleschule Mindelheim veranstaltet am Freitag von 13.30 bis 16 Uhr ein Schulfest mit Mitmachaktionen: „Let’s go green!“ - Heute verstehen - für die Zukunft handeln.

In Tussenhausen auf dem Marktplatz findet am Sonntag ab 8.30 Uhr der Krämermarkt statt. Mit Oldtimertreffen mit vielen Fieranten , die ihr regionales Angebot anbieten. Ab 13 Uhr: Auftritt des Schulchors der Grundschule, Parcour des Radfahrvereins, Hüpfburg für Kinder des Sportvereins, Instrumentenrallye für Groß und Klein mit dem Musikverein, Backhaus geöffnet. Für das leibliche Wohl sorgt der Theaterverein mit Weißwurstfrühstück ab 8.30 Uhr, Mittagessen, Kaffee und Kuchen.

Tipps für das Wochenende: Die Region entdecken

Die Kletteranlage des Alpenvereins in Mindelheim veranstaltet am Samstag von 14 bis 18 Uhr einen Tag der offenen Tür mit betreutem Klettern und Bouldern.

Am Rathaus in Bad Wörishofen beginnt am Freitag um 14 Uhr eine Radtour mit eigenem Fahrrad, E-Bike empfohlen, mit Einkehr.

Am Theaterplatz in Mindelheim findet am Samstag von 14.30 bis 16 Uhr die Stadtführung „Hexen, Huren, Hohe Frauen“ statt. Ein Rundgang durch die historische Altstadt mit Erzählungen über den von Mühsal geprägten Alltag, dem grausamen Hexenwahn, aber auch von den adeligen Damen und Frauen im Kloster, Anmeldung unter Telefon 08261/9915160.