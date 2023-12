Sankt Florian und die Flüchtlinge in Türkheim

Plus Auf heftigen Widerstand stoßen die Pläne des Gemeinderates, in Türkheim eine Notunterkunft zu errichten. Jetzt heißt es: Haltung zeigen. Und Lösungen suchen.

Wenn sich mehr als 120 Türkheimerinnen und Türkheimer im Sitzungsaal drängen, dann muss schon etwas ganz Spannendes auf der Tagesordnung stehen. Denn selbst wenn der Gemeinderat - wie zuletzt geschehen - die Gewerbesteuer erhöht, lockt das wenn überhaupt nur eine Handvoll kommunalpolitisch Interessierter an. Dass es diesmal eng werden würde, war absehbar - und Bürgermeister Christian Kähler hat schnell richtig reagiert und die Sitzung aus dem Rathaus in den Sieben-Schwaben-Saal verlegt. Schließlich wuchs der Proteststurm nicht erst seit der Anliegerversammlung im "Blitzschwab" beim Bahnhof.

Es ist, wie es nun mal ist, in diesen turbulenten Zeiten, die von der neuen Flüchtlingskrise so sehr geprägt sind: Wo auch immer sich eine Gemeinde durchringt und ernsthaft nach einem denkbaren und - nach Abwägung aller Vor- und Nachteile - akzeptablen Standort für eine Flüchtlingsunterkunft sucht, da gehen die Wogen der Entrüstung und Ablehnung hoch. Das mag man nun gut oder schlecht finden - es ist vor allem auch: verständlich!