Warum soll bei Mindelheim Wald für die Windkraft geopfert werden?

Plus Einst wurden Vorranggebiete fürs Unterallgäu ausgewiesen. Diese Weichen wurden politisch aber zu einer Zeit gestellt, als es galt, Windenergie kleinzuhalten.

Der Konflikt mit Russland hat uns allen schonungslos offengelegt, wie fragil unsere Energieversorgung tatsächlich ist – für viele Haushalte und unsere Industrieunternehmen. Russland schien ein verlässlicher Partner und bereit, billiges Gas in unbegrenzten Mengen nach Deutschland zu leiten. Seit klar ist, dass dem nicht mehr so ist, ist der Katzenjammer groß. Besonders laut heult dabei der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder – in Richtung Berlin. Dabei hätten er und seine Partei allen Grund, angesichts eigener Fehleinschätzungen in der Energiepolitik in stiller Demut zu verharren und endlich zu handeln. Wie hierzulande der Ausbau erneuerbarer Energien ausgebremst wurde, ist wahrlich kein Ruhmesblatt an Regierungskunst.

