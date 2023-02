Deftige Töne beim Politischen Aschermittwoch der Freien Wähler in Bad Wörishofen

Plus Der frühere Rathauschef Paul Gruschka attackiert den amtierenden Bürgermeister Stefan Welzel von der CSU. Gruschka: Gruschka: „Welzel sollte über seinen Rücktritt nachdenken.“

Am Aschermittwoch geht es bei der Politik-Prominenz gerne mal derb und heftig zu. Angenehm sachlich und faktenorientiert präsentierte sich dagegen Florian Streibl, der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Landtag, beim Politischen Aschermittwoch in der Kneippstadt Eingeladen hatte Paul Gruschka, früherer Bürgermeister von Bad Wörishofen und Ortsvorsitzender der Freien Wähler. Mit dabei waren außerdem FW-Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl und Landrat Alex Eder. Gruschka attackierte seinen Nachfolger als Bürgermeister, Stefan Welzel von der CSU, massiv und forderten ihn indirekt sogar zum Rücktritt auf.