Demente Frau vermisst: Polizei sucht mit Hubschrauber

In der Gegend um Breitenbrunn im Unterallgäu ist derzeit ein Großaufgebot mit Hubschrauber und Hundestaffel unterwegs, um eine ältere Frau zu finden. Sie sei dement und „noch keine 80 Jahre alt“, wie die Polizei mitteilt.

Die Frau war am Dienstag gegen 17 Uhr zu Fuß vom Breitenbrunner Ortsteil Loppenhausen zu ihrem Zuhause in Halden aufgebrochen. Dort kam sie allerdings nicht an. Am Mittwochabend verständigten schließlich Angehörige die Polizei. Diese begann sofort mit einer groß angelegten Suchaktion in dem weitläufigen Waldgebiet, mit Unterstützung eines Hubschraubers, der Feuerwehr und Suchhunden.

Frau bei Breitenbrunn vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Die Frau ist 1,63 Meter groß, hat graue Haare und trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine blaue Jacke, eine Brille, Walkingstöcke und einen Korb. Die Polizei geht davon aus, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet, und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0831/99091401.