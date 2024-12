Dennis Hedrich (22) aus Mittelneufnach als Jahrgangsbester ausgezeichnet

Mit Bestnoten hat der 22-jährige Dennis Hedrich aus Mittelneufnach seine dreieinhalbjährige Ausbildung zum Industriemechaniker bei der Salamander Industrie-Produkte GmbH in Türkheim abgeschlossen. Für seine exzellenten Ergebnisse wurde er im IHK-Bezirk Schwaben/Lindau als Jahrgangsbester ausgezeichnet. Zur Würdigung seiner herausragenden Leistung erhielt Dennis Hedrich eine Urkunde der IHK sowie eine Leistungsprämie von seinem Arbeitgeber, der ihn nach der Ausbildung übernommen hat. „Wir gratulieren Dennis herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung! Salamander ist stolz, ambitionierte Nachwuchstalente wie ihn im Unternehmen (weiter)zu entwickeln“, freut sich Personalleiter Johannes Böck in einer Pressemitteilung. Nach seinem erfolgreichen Abschluss bleibt Dennis Hedrich Teil der Salamander-Familie. Sein nächster Karriereschritt führt ihn in die Betriebsanlagen-Werkstatt. (mz)

Mittelneufnach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Türkheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

IHK Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis