Der etwas andere Veteranenverein lässt es krachen

Am vergangenen Wochenende feierten der Musikverein zusammen mit dem Veteranen- und Soldatenverein Wiedergelltingen das Jubiläum ihres 120-jährigen beziehungsweise 150-jährigen Bestehens. Der Vorsitzende des Veteranenvereins Bernd Stapfner hob in diesem Zusammenhang die besondere Bedeutung des Vereins hervor, die er im geselligen dörflichen Leben im Unterschied zu manch anderen Veteranenvereinen einnehme. An den Veranstaltungen im gemeindlichen Jahresturnus sei man mit anderen örtlichen Vereinen aktiv beteiligt, kümmere sich um die Brauchtumspflege, unter andrem im Pfarrstadel, veranstalte mit der Freiwilligen Feuerwehr das Kesselfleischessen und gehe auf Wallfahrten und seit 30 Jahren auf die mehrtägige Frühjahrsfahrt.

Reinhard Stegen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis