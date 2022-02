Allgäu

vor 22 Min.

Der größte Frosch Europas lebte in unserer Region

Latonia gigantea, der Riesenfrosch aus der Hammerschmiede, lässt sich heute am ehesten mit einem nordamerikanischen Ochsenfrosch vergleichen. Das einzig bekannte komplette Skelett dieser Art stammt aus Öhningen am Bodensee und wurde vor über 180 Jahren gefunden. Die Exemplare aus der Hammerschmiede erreichten ähnliche Ausmaße.

Plus Die fossilen Überreste von Latonia gigantea finden Forscher vor allem in Fluss- und Auen-Ablagerungen, auch in der Nähe von Bad Wörishofen. Der kleine Riese ernährte sich von wirbellosen Tieren aus dem Auwald.

Menschenaffe Udo ist sicherlich der bekannteste Fund aus der Hammerschmiede, einer Tongrube am Ortsrand von Pforzen, unweit von Bad Wörishofen. Doch bei weitem nicht der Einzige – im Gegenteil. Über 15.000 Fossilien wurden dort bereits geborgen, darunter allein Relikte von 134 verschiedenen Wirbeltierarten. Jeden Monat stellt die Paläontologin Madelaine Böhme, Udos Entdeckerin, in der Serie „Fossil des Monats“ einen der spannendsten Funde vor:

