Bad Wörishofen

20:00 Uhr

Roland Holly gestorben: Was wird jetzt aus dem ehemaligen Kurhotel Kreuzer?

Das ehemalige Kurhotel Kreuzer in Bad Wörishofen sollte in Wohnungen und Firmensitze umgebaut werden

Plus Roland Holly war ein schillernder Unternehmer, der einst Rudi Völler für die "Löwen" kaufte. In Bad Wörishofen starb er nach dem Beginn eines Insolvenzverfahrens.

Von Markus Heinrich

Rudi Völler auf eigene Rechnung zu kaufen, das muss man sich erst einmal leisten können. Roland Holly konnte - und tat das auch. In den 1980er Jahren war der Unternehmer der große Geldgeber im Münchner Sport. Mit dem Völler-Kauf griff er dem TSV 1860 München unter die Arme. Der bekannteste Eishockeyverein der Stadt trug sogar den Namen seiner Bekleidungsfirma: EC Hedos München. Zuletzt machte Holly mit einem Steuersparprojekt in Bad Wörishofen von sich reden, das aber nie Wirklichkeit wurde. Was aus dem prominenten Gebäude wird, ist jetzt die große Frage. Holly wird es nicht erleben. Er starb nach einem Schlaganfall, kurz nach dem Beginn seines Insolvenzverfahrens.

Im Jahr 2017 wurde bekannt, dass sich einer der schillerndsten Unternehmer Münchens in Bad Wörishofen niederlassen wird. Der Immobilienhändler und einstige Textilunternehmer Holly kaufte damals das einst erste Haus am Platz, das frühere Kurhotel Kreuzer, in dem Persiens Kaiserin Soraya ebenso residierte wie Filmstars und Politiker. In dem Gebäude wollte Holly neben Wohnungen auch Firmensitze anbieten. Unternehmen sollten so von Bad Wörishofens vergleichsweise günstigem Gewerbesteuersatz von 240 Prozent profitieren können.

