Mindelheim

vor 34 Min.

Der Müller-Markt in Mindelheim will raus aus der Altstadt

Der Drogeriemarkt Müller in der Altstadt will in Mindelheim auf die grüne Wiese umziehen.

Plus Die Mindelheimer Altstadt könnte ihren wichtigsten Magneten verlieren. Der Drogeriemarkt Müller will auf die grüne Wiese im Gewerbegebiet. Das sind die Gründe.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Der Einzelhandel in der Innenstadt und die Kommunalpolitik in Mindelheim sind sich in diesem Punkt einig: Der Drogeriemarkt Müller ist der Magnet schlechthin für die Altstadt. Sollte er tatsächlich das vierstöckige Geschäftshaus in der Maximilianstraße verlassen, wäre das ein empfindlicher Schlag für die Attraktivität der über die vergangenen Jahre so schön herausgeputzten Altstadt. Doch genau damit liebäugelt der Drogeriemarkt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen