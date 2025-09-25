Der Ursberger Luca Baumann fliegt zum EM-Titel

Großer Erfolg für den Modellflug-Piloten Luca Baumann. Der Ursberger holte sich bei der EXFC (European Extreme Flight Championship) in Tschechien den EM-Titel.

Die Kategorie, in der Luca Baumann antrat, ist die höchste im Jet-3D-Kunstflug.

Der Ursberger tritt in der höchsten Kategorie an

Im tschechischen Olomouc trat Luca Baumann, der auch Mitglied beim MFC Bad Wörishofen ist, in der höchsten Freestyle-Kategorie an. Dabei müssen die Piloten eine sechsminütige Kür präsentieren, bei der ihre Jets zur Musik im Takt tanzen sollten.

Icon vergrößern Die Siegerehrung: Luca Baumann (Mitte) gewann vor Nick Ruppert (links) und Ryu Sintuphrom. Foto: Luca Baumann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Siegerehrung: Luca Baumann (Mitte) gewann vor Nick Ruppert (links) und Ryu Sintuphrom. Foto: Luca Baumann

Auch wenn das Wetter nicht mitspielte und Wind und Regen den Piloten zu schaffen machten, gelang es Luca Baumann, in den ersten beiden Runden jeweils die höchste Punktzahl zu ergattern. In der dritten Runde fügte er seiner Kür noch etwas Spaß hinzu, was für gute Laune bei der Jury und dem Publikum sorgte. Schließlich war ihm der erste Platz und damit der EM-Titel nicht mehr zu nehmen. Auf Platz zwei landete Luca Baumanns Nick Ruppert, Dritter wurde Ryu Sintuphrom aus Thailand.

Von einem Italiener kommt das größte Lob

Den „Ritterschlag“ bekam Baumann nach der Siegerehrung, als ihm der mehrfache Kunstflug-Weltmeister Seba Silvestri aus Italien gratulierte und meinte, Baumann sei in seinen Augen momentan der beste Jetpilot der Welt. Was er hier zeige, habe er so noch nie gesehen. (mz)