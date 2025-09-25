Icon Menü
Der Ursberger Luca Baumann ist Modellflug-Europameister

Modellflug

Der Ursberger Luca Baumann fliegt zum EM-Titel

Er zählt zu den besten Modellflug-Piloten der Welt: Luca Baumann aus Ursberg hat nun in Tschechien einen weiteren Titel geholt – und ein besonderes Lob erhalten.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Der Ursberger Modellflugpilot Luca Baumann gehört zu den Besten der Welt. Das bewies er unlängst bei der EM in Tschechien.
    Der Ursberger Modellflugpilot Luca Baumann gehört zu den Besten der Welt. Das bewies er unlängst bei der EM in Tschechien. Foto: Luca Baumann

    Großer Erfolg für den Modellflug-Piloten Luca Baumann. Der Ursberger holte sich bei der EXFC (European Extreme Flight Championship) in Tschechien den EM-Titel.

    Die Kategorie, in der Luca Baumann antrat, ist die höchste im Jet-3D-Kunstflug.

    Der Ursberger tritt in der höchsten Kategorie an

    Im tschechischen Olomouc trat Luca Baumann, der auch Mitglied beim MFC Bad Wörishofen ist, in der höchsten Freestyle-Kategorie an. Dabei müssen die Piloten eine sechsminütige Kür präsentieren, bei der ihre Jets zur Musik im Takt tanzen sollten.

    Die Siegerehrung: Luca Baumann (Mitte) gewann vor Nick Ruppert (links) und Ryu Sintuphrom.
    Die Siegerehrung: Luca Baumann (Mitte) gewann vor Nick Ruppert (links) und Ryu Sintuphrom. Foto: Luca Baumann

    Auch wenn das Wetter nicht mitspielte und Wind und Regen den Piloten zu schaffen machten, gelang es Luca Baumann, in den ersten beiden Runden jeweils die höchste Punktzahl zu ergattern. In der dritten Runde fügte er seiner Kür noch etwas Spaß hinzu, was für gute Laune bei der Jury und dem Publikum sorgte. Schließlich war ihm der erste Platz und damit der EM-Titel nicht mehr zu nehmen. Auf Platz zwei landete Luca Baumanns Nick Ruppert, Dritter wurde Ryu Sintuphrom aus Thailand.

    Von einem Italiener kommt das größte Lob

    Den „Ritterschlag“ bekam Baumann nach der Siegerehrung, als ihm der mehrfache Kunstflug-Weltmeister Seba Silvestri aus Italien gratulierte und meinte, Baumann sei in seinen Augen momentan der beste Jetpilot der Welt. Was er hier zeige, habe er so noch nie gesehen. (mz)

