Figur aus Garten gestohlen: Wo ist ein Steinlöwe aus Derndorf geblieben?

Ein Dieb brauchte offenbar noch etwas Dekoration für den eigenen Garten und hat eine Löwenfigur aus Stein in Derndorf gestohlen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein bislang Unbekannter eine Löwenfigur aus Stein in Derndorf gestohlen. Laut Polizei stand der Steinlöwe am Grundstückseingang auf einer Säule.

Die Polizei sucht Zeugen zum Diebstahl der Steinfigur

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mindelheim, Telefonnummer 08261/76850, zu melden. (mz)