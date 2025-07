Bretonen erleben abwechslungsreiche Tage im Unterallgäu

Kürzlich war es wieder so weit: 16 bretonische Freunde aus der Partnergemeinde Plouigneau kamen nach Bedernau und genossen abwechslungsreiche Tage im Unterallgäu. Neben einer Stadtführung in Memmingen ging es für die Gruppe nach Nesselwang zur Alpspitze. Dort konnten alle eine herrliche Aussicht mit Blick auf die Königsschlösser und die verschiedenen Allgäuer Seen genießen. Wer es sportlich mochte, bestieg den Gipfel, während die anderen um das Sportheim Böck wanderten. Am Abend lud der Bedernauer Schützenverein zum fröhlichen Wettbewerb ins Schützenheim ein.

Gemeinsam mit vielen Bedernauern stand auch ein Besuch durch die oberbayerische Landschaft an den Chiemsee auf dem Programm. Das Schloss Herrenchiemsee und ein zünftiger Biergartenabstecher durften dabei natürlich nicht fehlen und auch die nähere Umgebung erkundeten die Besucher aus Frankreich bei einem Familientag.

Auch der Besuch der Naturtherme und ein Rundgang durch Loppenhausen standen auf dem Programm

Wer abends noch wollte, konnte gemeinsam mit seinen Gastgebern das Stockschießen auf den neuen Bahnen des Sportvereins Bedernau ausprobieren. Ein Besuch der Stadt Ulm und der Naturtherme Bedernau sowie ein informativer Rundgang mit Bürgermeister Jürgen Tempel durch Loppenhausen rundete das Programm ab.

Eine gelungene Überraschung war der Auftritt von Alexandra Jörg, die am Kriegerdenkmal die französische Fassung von „Sag mir wo die Blumen sind“ ergreifend darbot. Ein stilles Gedenken an die Teilnehmer dreier Kriege zwischen den Völkern und die Frage „Was haben wir, die Menschheit, daraus gelernt?“ schlossen sich daran an. Ein letzter gemeinsamer Höhepunkt des Austausches war das Abschiedsessen in Baumgärtle und der Pilgergottesdienst. Am nächsten Tag ging es für die bretonischen Freunde wieder zurück ins 1300 Kilometer entfernte Plouigneau, vollgepackt mit Erinnerungen an die Erlebnisse der vergangenen Tage.