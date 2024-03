Bad Wörishofen

Bahn: Umbau in Bad Wörishofen, das Video-Reisezentrum schließt derweil

Am Bahnhof von Bad Wörishofen gibt es keinen herkömmlichen Fahrkartenschalter. Tickets können im Video-Reisezentrum gelöst werden. Der 84-jährige Rainhold Jopp hat sich an diese Art des Fahrkartenkaufs mittlerweile gewöhnt.

Plus Seit 2018 können Bahnfahrkarten in Bad Wörishofen im Video-Reisezentrum gelöst werden. Bald ist damit vorübergehend Schluss. Was Pendler jetzt wissen müssen.

Von Kathrin Elsner

Der 84-jährige Rainhold Jopp kommt aus dem Video-Reisezentrum und hält lächelnd seine Fahrkarte in der Hand. "Am Anfang war es schwer, aber ich hab´s gelernt", sagt er. Von den derzeit 90 installierten Video-Reisezentren im Süden Deutschlands liege das Wörishofer hisichtlich der Anrufzahlen im obersten Bereich, teilt eine Sprecherin der Bahn mit. Doch schon bald stehen Veränderungen an.

Am Wörishofer Bahnsteigende steht ein modernes rotes Häuschen, das Video-Reisezentrum der Deutschen Bahn. Doch wie ist es für die ältere Generation, ohne persönlichen Kontakt am Schalter oder im Reisebüro Fahrkarten zu kaufen? "Für die Jungen ist es einfach, aber für die ältere Generation, die nicht mit der Technik aufgewachsen ist, ist es schwierig", sagt Rainhold Jopp. "Ich habe hier auch keine Verwandten, die mir dabei helfen." So lange es ging, fuhr er deshalb mit dem Fahrrad nach Buchloe, um sich Bahnfahrkarten zu kaufen, da es dort noch einen Fahrkartenschalter gibt. Inzwischen habe er sich aber an das Video-Reisezentrum in Bad Wörishofen gewöhnt. "Man muss Geduld haben, ich habe inzwischen auch schon anderen geholfen." Erstaunlicherweise gäbe es noch einen anderen Grund, warum ältere Menschen vor der Nutzung zurückschreckten. "Ich höre immer wieder: rot ist gefährlich, ich möchte nicht in die rote Bude." Im Gespräch mit Mitarbeiterinnen des Zeitschriftenladens wird noch ein anderes Problem deutlich. "Die Menschen sehen uns als erste Anlaufstelle, sie denken, wir gehören zur Deutschen Bahn und sie könnten hier eine Fahrkarte kaufen". Dass es ein Video-Reisezentrum gibt, sehen die Kunden auf den ersten Blick nur, wenn sie das Bahnhofsgelände von der hinteren Seite kommend betreten. "Die älteren Menschen haben ein bisschen Berührungsängste damit", verrät eine Mitarbeiterin, die meisten kämen jedoch gut damit zurecht, wenn sie sich einmal getraut hätten.

