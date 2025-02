Erneuter Warnstreik der Deutschen Post betrifft Memmingen

Bereits in der vergangenen Woche streikte die Post in zahlreichen Orten Bayerns. Nun ruft Verdi zu erneuten Warnstreiks auf, auch Memmingen soll nach Angaben der Gewerkschaft am 5. Februar betroffen sein. Im Unterallgäu soll nicht gestreikt werden, es könne jedoch dennoch in einzelnen Fällen auch hier zu Lieferverzögerungen kommen.

Verdi ruft zu erneutem Warnstreik der Deutschen Post auf

Hintergrund der Streiks ist ein Tarifkonflikt zwischen Verdi und der Deutschen Post. Die Gewerkschaft fordert mehr Urlaubstage und eine Lohnerhöhung, bisher kam es in den Verhandlungen zu keinen Ergebnissen. (mz)