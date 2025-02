Der Deutsche Radlertag fährt an Mindelheim vorbei

Es klang verlockend: Bis zu 1000 Radbegeisterte hätten 2027 zum Deutschen Radlertag nach Mindelheim kommen können und zudem etliche Besucherinnen und Besucher, die das viertägige Spektakel aus nächster Nähe verfolgen wollen. Doch jetzt steht fest: Daraus wird nichts, die Radfahrerinnen und Radfahrer werden – wenn überhaupt – anderswo auf die Strecke gehen.

Bürgermeister Stephan Winter bedauert das sehr. Schließlich sei Mindelheim eine fahrradfreundliche Stadt, da hätte die Großveranstaltung gut gepasst. Außerdem hätten der Radsport und der Umweltgedanke davon profitieren können – und natürlich die Stadt selbst, die sich größerer medialer Aufmerksamkeit hätte sicher sein können.

Die Stadt Mindelheim sieht sich nicht in der Rolle des Veranstalters

Als Franz Barbe, Vizepräsident des Bayerischen Radsportverbands und gleichzeitig Mitglied im Mindelheimer Velo Club das Vorhaben in der jüngsten Sitzung des Mindelheimer Stadtrats vorstellte, war er auch durchaus auf Begeisterung gestoßen. Schnell war aber auch klar, dass die Stadt nicht selbst die Rolle des Veranstalters übernehmen kann – zumal in der Sitzung offen geblieben war, welche – auch finanziellen Verpflichtungen – damit verbunden wären. Im Gespräch war deshalb, ein Organisationsteam zu bilden.

Barbe hatte daher beim Velo Club angefragt, ob dieser die Veranstaltung zusammen mit dem Bayerischen Radsportverband organisieren will – und wenige Tage nach der Stadtratssitzung eine Absage kassiert: Mit 5:1 Stimmen hat der Velo Club dagegen gestimmt, die Großveranstaltung zu schultern. Sie ist damit für Mindelheim erst einmal vom Tisch.

Das Altstadtkriterium in Mindelheim wird vom Velo Club Mindelheim ausgerichtet. Foto: Neil Cook (Archiv)

„Wir waren der Idee, die vom Bayerischen Radsportverband kam, immer reserviert gegenübergestanden“, sagt Jochen Schmid, Vorsitzender des Velo Clubs. „Tägliche Ausfahrten, ein Radmarathon und auch noch ein Programm drumherum – das ist für uns nicht zu stemmen.“ Offensichtlich ist der VC Mindelheim mit dieser Einschätzung nicht allein. Denn: „Es wird jedes Jahr händeringend nach einem Ausrichter gesucht“, meint Schmid. Zuletzt fand der Radlertag 2001 in Bayern statt.

Der BLSV-Kreisvorsitzende bietet Unterstützung an

In einem Brief an die Stadt hatte sich auch der Unterallgäuer BLSV-Vorsitzende Benjamin Adelwarth dafür ausgesprochen, den Deutschen Radlertag in Mindelheim auszurichten und auch angeboten, selbst im Organisationsteam mitzuwirken. Er wäre bereit gewesen zu versuchen, innerhalb der Sportfamilie Kräfte zu bündeln und zu vermitteln, um den Velo Club und letztendlich die Stadt zu unterstützen, so Adelwarth. Der Deutsche Radlertag richte sich an ein breites Publikum, biete Aktivitäten für alle Altersgruppen und sei eine Chance, das Radfahren als wichtigen Bestandteil der urbanen Mobilität zu fördern und die Gemeinschaft zu stärken.

Auf das gemeinsame Radfahren verzichten müssen die Unterallgäuer deswegen jedoch nicht: Der Velo Club Mindelheim veranstaltet auch in diesem Jahr wieder seine Unterallgäu-Rundfahrt. Für Rennrad-Begeisterte findet im September wieder das traditionelle Altstadtkriterium in Mindelheim statt. „Mit diesen zwei Veranstaltungen sind wir ausgelastet“, sagt Jochen Schmid.