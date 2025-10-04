Icon Menü
Diana Stehr rettet Igel: Wie wir unsere stacheligen Nachbarn unterstützen können

Rammingen

Großer Einsatz für kleine Stacheltiere in Rammingen

Seit sechs Jahren kümmert sich Diana Stehr um kranke und schwache Igel. Die Liebe zu den Stacheltieren hat ihre Hündin geweckt
Von Karin Donath
    So niedlich, aber viel zu klein, um alleine zu überleben. Die Igelmädchen Dotty und Dolly werden von Diana Stehr aufgepäppelt.
    So niedlich, aber viel zu klein, um alleine zu überleben. Die Igelmädchen Dotty und Dolly werden von Diana Stehr aufgepäppelt. Foto: Karin Donath

    Ein kleiner Stachelball, der mit geschlossenen Augen um sein Leben kämpft, das ist Dolly, ein Igelmädchen, das zusammen mit seiner Schwester Dotty in einem beklagenswerten Zustand zu Diana Stehr nach Rammingen gebracht wurde. Diana Stehr hat vor sechs Jahren mit der Igelarbeit begonnen. „Eigentlich hat mich unsere kleine Hündin zu den Igeln gebracht,“ erzählt sie. „Sie hat in unserem Garten jeden Igel aufgespürt und dann Laut gegeben und war erst zufrieden, wenn jeder Igel sein Wasser und sein Futter hatte.“ Die Bilder von den Igeln teilte Stehr in den sozialen Medien und bekam dadurch Kontakt zu Doris Kast, Gründerin des Igelhilfevereins Weißenhorn. „Von ihr kam auch die erste Anfrage, ob wir Igel aufnehmen könnten.“ Bevor es so weit war, hat sich Stehr intensiv mit dem Thema Igelaufzucht, Krankheiten, Medikamenten und Pflege auseinandergesetzt.

