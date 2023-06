Es wird wieder gefeiert in Mindelheim. Mehr als 2500 Mitwirkende und Gäste aus der ganzen Region fiebern seit Wochen dem Frundsbergfest entgegen, um mit dem Vater der Landsknechte auf Zeitreise zu gehen. Altstadtfest, buntes Markttreiben und die Festumzüge sind nur ein paar der Höhepunkte. "Worauf freuen Sie sich beim Frundsbergfest am meisten?", fragten wir Passanten in Mindelheim.

Ute Bergmaier, Mindelheim

Ute Bergmaier, Mindelheim





Ich spiele bei der Gruppe Saltarello zu den Tänzen die Harfe. Während der Festwochenenden schätze ich besonders die ausgelassene Stimmung, die am späten Abend in der Altstadt herrscht. Gerne statte ich auch den Lagern der Fähnlein einen Besuch ab und schaue mir natürlich auch den prächtigen Festumzug an.





Manuela Bumüller, Mindelheim

Manuela Bumüller, Mindelheim





Ich wohne in der Stadt und bin so beim Frundsbergfest mittendrin. Mir gefallen die historischen Gewänder beim Umzug sehr gut. Für meine Enkelkinder sind die Fahnenschwinger immer das große Highlight. Hut ab vor den vielen ehrenamtlichen Helfern, die beim Aufbau der Lager helfen.





Franz Weigert, Mindelheim

Franz Weigert, Mindelheim





Heute werde ich mit meinen Enkeln auf dem Frundsbergfest unterwegs sein. Die haben dieses historische Event noch nie erlebt und freuen sich schon riesig darauf. Meine Freude hält sich dagegen in Grenzen. Mir ist der Trubel zu groß und der Eintritt zu teuer. Da zählt doch nur noch der Kommerz.





Ulrich Köhler, Osterburken

Ulrich Köhler, Osterburken





Auf dem Frundsbergfest handle ich mit Lederwaren und Fellen und liebe es, wenn abends die Trommler und Fanfarenbläser durch die Stadt ziehen. Und was mich noch beeindruckt ist, dass eine ganz Stadt gemeinsam so ein tolles, historisches Fest auf die Beine stellt. Gespannt bin ich auf den Festzug.