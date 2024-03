Die Tage werden länger und wärmer, die Pflanzen treiben aus: Der Frühling beginnt. Wir haben Passanten gefragt, worauf sie sich jetzt am meisten freuen.

Meteorologisch beginnt der Frühling am 1. März. Kalendarischer Frühlingsanfang ist immer dann, wenn Tag und Nacht genau gleich lang sind. In diesem Jahr ist das am 20. März. Die Natur erwacht, es wird wieder milder und bei vielen steigt die Laune. Wir haben Passanten gefragt: Worauf freuen Sie sich im Frühling besonders?

Ich freue mich sehr auf den Frühling. Alles wird wieder grün, die Blumen fangen an zu blühen, es ist eine schöne Zeit. Die Temperaturen steigen und laden zum Spazierengehen ein. Trotz Heuschnupfens freue ich mich sehr, wieder mehr an die frische Luft zu gehen. Ich freue mich auch schon darauf, mich draußen in schöne Cafés zu setzen und das Leben zu genießen.

Evelyne Gärtner, Türkheim

Am Frühling finde ich besonders schön, dass das Wetter langsam schöner wird und man wieder häufiger rausgeht. Ausgedehnte Spaziergänge im Wald oder in schönen Innenstädten machen besonders Spaß, da man zuschauen kann wie die Natur erwacht und die Blumen anfangen zu blühen. Was man auch merkt ist, dass die Leute wieder fröhlicher werden.

Günther Frick, Vorarlberg

Ich freue mich am allermeisten darauf, mit meinem Elektromobil wieder schöne Ausflüge in die Natur unternehmen zu können. Wenn die ersten Blumen und Blüten herausspitzeln und das Gras wieder richtig saftig grün wird, ist es jedes Jahr eine große Freude für mich. Ich fahre gerne Richtung Schlingen und Harthental, da hat man zudem einen tollen Bergblick.

Josefa Jonischkeit, Bad Wörishofen

Wir haben einen großen Garten und ich freue mich schon sehr darauf, das Zwitschern der vielen Vögel wieder zu hören und zu beobachten, wie sie unsere Nistkästen beziehen. Unsere Enkel können es kaum erwarten, bis ich die große Schaukel aufstelle, das wird ein großer Familienspaß. Ich freue mich auch auf die vielen schönen Blumen und die anstehende Gartenarbeit.

Rainer Hoßfeld, Bad Rappenau