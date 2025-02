Faschings-Comeback: Sechs alte Prinzenpaare regieren die Budelonia

Eines Tages Prinz oder Prinzessin werden: Diesen Traum teilen sich viele junge Menschen, die in einer Garde tanzen. So ging es auch Steffi und Armin Reiter bei der Budelonia aus Stockheim – im Jahr 1997. 28 Jahre später dürfen sie nun noch einmal als Prinzenpaar das Tanzbein schwingen. Doch immerhin müssen sie heuer die besonders lange fünfte Jahreszeit nicht allein stemmen. Neben ihnen gehören auch Patricia Honold (1998) und Jürgen Mariner (2000), Liane und Gerd Seemüller (2003), Heike Ried und Matthias Hartung (2004), Magdalena Ott (2016) und Bernd Seemüller (2020) sowie Sarah Hein und Felix Hof (2024) zu den diesjährigen Tollitäten der Budelonia. Wie kam es dazu, dass in diesem Jahr alte Prinzenpaare eine zweite Amtszeit erleben, und dann gleich sechs?

Sina-Lara Nachtrub Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Prinzenpaar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fasching Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis