Die MZ-Landpartie kommt nach Unteregg

Es ist wieder so weit: Auch in diesem Sommer geht die MZ-Landpartie auf Tour, um sich mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, zu treffen und Interessantes, Kurioses und Erstaunliches rund um Ihren Ort zu erfahren. Erste Station ist am Donnerstag, 25. Juli, von 17 bis 19 Uhr in Unteregg, bei gutem Wetter vor dem Dorfgemeinschaftshaus, bei schlechtem Wetter drinnen. Sandra Baumberger und Sabine Adelwarth von der MZ freuen sich auf Sie, Ihre Geschichten, Fotos und vielleicht auch den einen oder anderen musikalischen Beitrag. (mz)

