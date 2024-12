Allgäuer Mathe-Asse treten gegeneinander an

Louis stanzt Sterne aus einem Blatt Papier. Wie viele Sterne erhält er höchstens, wenn er das Blatt Papier viermal faltet und einmal stanzt? Mathematikaufgaben wie diese bringen viele Erwachsene lange zum Nachdenken. Doch für die sechs Gewinnerinnen und Gewinner der Allgäuer Mathematikmeisterschaft 2024 waren sie ein Klacks.

Insgesamt 24 Grundschulkinder aus dem Unterallgäu, dem Ost- und Oberallgäu sowie aus Kempten und Lindau stellten beim Finale an der Grund- und Mittelschule Kirchheim ihr Können unter Beweis. In 60 Minuten mussten sie zwölf knifflige Aufgaben lösen, zum Beispiel Diagramme auswerten, Flächeninhalte berechnen, Zahlenrätseln strukturiert lösen und viele weitere Verständnisfragen beantworten. Danach wurden die Lösungen von der Jury kontrolliert, die aus Lehrerinnen und Lehrern der teilnehmenden Schulen bestand.

„Die Aufgaben waren dieses Jahr nicht besonders einfach. Einige Lehrer, die sich an den Rechnungen versuchten, sind gescheitert“, gab Schulamtsdirektorin Ursula Abt zu. In der Zwischenzeit probierten sich die wartenden Kinder und Gäste an vielen kleinen Experimenten – auch Miniphänomenta genannt – aus. Dort konnten sie an mehreren interaktiven Stationen forschen und staunen. So ließ sich die Wartezeit schnell überbrücken.

„Bei einigen Kindern war es knapp, sodass ein Stechen nötig war“, berichtet Ursula Abt kurz vor der Siegerehrung. Doch niemand ging am Ende leer aus. Die 18 Kinder, die es nicht in die Endrunde geschafft hatten, erhielten eine Teilnehmerurkunde und einen kleinen Zauberwürfel.

Das sind die Sieger der Allgäuer Mathematik-Meisterschaft

Christoph Hörl von der Türkheimer Grundschule vertrat das Unterallgäu bestens. Er erreichte den dritten Platz bei den Jungs. Moritz Lorenzen aus Scheidegg (Westallgäu) schaffte es auf den zweiten Rang. Der diesjährige Allgäu-Meister wurde Aaron Maurus aus Lindau. Bei den Mädchen war ein Stechen um den zweiten Platz nötig. Diana Stang aus Kaufbeuren schaffte es auf den dritten Platz. Marietta Greither aus dem Oberallgäu setzte sich auf den zweiten Platz durch. Die Allgäu-Meisterin wurde Florina Gansohr, ebenfalls aus dem Oberallgäu.

Jeder der sechs erhielt eine Siegerurkunde und ein Geschenk, überreicht von der Kirchheimer Bürgermeisterin Susanne Fischer und ihrer Amtskollegin aus Eppishausen, Susanne Nieberle. Für die zwei Allgäu-Meister Maurus und Florina gab es zusätzlich noch etwas Besonderes: Eine Meisterschale, die wie ein Millionen-Dollar-Schein aussieht. „Diese Schalen sind limitiert, es gibt nur 999 Stück auf der ganzen Welt“, erzählt der Kirchheimer Schulleiter David Ott, der diese den strahlenden Gewinnern übergab.

Schulamtsdirektorin Abt bedankte sich bei allen teilnehmenden Schulen, die nach fünf Jahren Pause aufgrund der Corona-Pandemie wieder so zahlreich teilnahmen. Nach der Siegerehrung stärkten sich die fleißigen Rechner, ihre Eltern und die Gäste an der Kaffee- und Kuchentheke. Und für jeden, der zu Beginn gerätselt hat, wie viele Sterne Louis nun ausgestanzt hat: Es waren genau 16.