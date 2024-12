Weihnachten steht vor der Tür! Unsere Wochenend- und Feiertagstipps

Das vierte Lichtlein auf dem Adventskranz brennt, der Tannenbaum steht, das kann nur eines bedeuten: Das Christkind steht vor der Tür! Vom Weihnachtskonzert bis zur Zaubershow ist auch am vierten Adventswochenende und an den Weihnachtsfeiertagen noch einiges los in Mindelheim, Bad Wörishofen und Umgebung.

Ho ho ho! Hier kommt man in Weihnachtsstimmung

Mitsingen erwünscht! In der Johannes-Kirche in Mindelheim werden am Sonntag um 16 Uhr Weihnachtslieder für die ganze Familie vom evangelischen Kirche- und Posaunenchor gespielt.

Wer am Samstag ab 18 Uhr noch nichts vor hat, kann im alten Stadel auf dem Lidel-Hof in Egelhofen noch in Weihnachtsstimmung kommen: Dort gibt es einen von den Vereinen organisierten Weihnachtsmarkt .

„Eine magische Elfenmission“ – eine große Familienzaubershow von und mit Linus Faber verzaubert am Freitag um 16 Uhr die Besucher im Forum im Mindelheim .

Wer gern Krippen bewundert, wird in Mindelheim fündig: In der Jesuitenkirche kann täglich von 9-19 Uhr die Barockkrippe betrachtet werden, am Heilig-Geist-Spital wartet eine ganztägig geöffnete Spitalkrippe auf Besucherinnen und Besucher und in der Stadtpfarrkirche St. Stephan steht die Kaulbachkrippe, die täglich von 9-17 Uhr geöffnet hat.

Eine Weihnachtsdarstellung gibt es am Sonntag von 13-17 Uhr in der Liebfrauenkapelle in Mindelheim .

„Tierischer Winterspaß“ - so lautet der Titel des Märchenwalds am ehemaligen Maria-Ward-Kloster in Mindelheim , der auch an diesem Wochenende besucht werden kann.

Besinnliche und internationale Weihnachtslieder spielen das Vocalensemble Dattenhausen und die Blechbläser der Stadtkapelle Bad Wörishofen am Sonntag um 17 Uhr in der Kirche Mariä Heimsuchung in Amberg . Das Benefizkonzert findet zugunsten der Renovierung der Pfarrkirche statt.

Die Wartezeit aufs Christkind kann sich ewig anfühlen. Gemeinsam soll die Zeit bis zur Bescherung beim „Warten aufs Christkind“ in der Alten Schule in Bad Wörishofen verkürzt werden. Treffpunkt ist an Heiligabend um 14 Uhr, ab 16 Uhr gehen alle gemeinsam zur Krippenfeier in die Pfarrkirche.

Einen fantasievollen Nachmittag für Groß und Klein gibt es im Evangelischen Gemeindezentrum in Bad Wörishofen mit dem Titel „Weihnachtliche Erzählkunst“ am Sonntag von 15-16.30 Uhr. Im Anschluss gibt es Punsch und Gebäck und Bastelmöglichkeiten für Kinder.

In der Bad Wörishofener Innenstadt wartet ein 2,3 Kilometer langer Krippenweg mit 59 Darstellungen auf Besucherinnen und Besucher. Dafür muss man einfach den gelben Schweifsternen folgen.

Im Haus der Kunst und Krippen in Bad Wörishofen findet am Samstag und Sonntag von 15-18 Uhr eine Sonderausstellung der St.-Lukas-Stiftung zum Thema Engel statt. Die Ausstellung ist noch bis zum 9. Februar geöffnet.

Icon Galerie 36 Bilder Der Bad Wörishofer Weihnachtsmarkt im Herzen der Fußgängerzone bietet ein großes Programm. Hier sind die besten Fotos des Eröffnungsabends.

Im und rund ums Kurhaus in Bad Wörishofen öffnet am Samstag und Sonntag von jeweils 13-20 Uhr der Weihnachts- und Kunsthandwerkermarkt.

In der Stadtpfarrkirche St. Justina in Bad Wörishofen findet am Sonntag um 16 Uhr das „ Weihnachtsliederspiel Christnacht “ unter Leitung von Karl Stepper mit dem Kirchenchor, vier Solisten, Orchester, Kneippsingers und Sprecher statt.

Was sonst auf den Bühnen des Unterallgäus geboten ist

„Zeitenwende – Wertungsspiele im Wandel der Zeit“ lautet der Titel des Jahreskonzerts vom Musikvereis Dirlewang . Am zweiten Weihnachtsfeiertag um 20 Uhr geht es los in der Turnhalle in Dirlewang .

Auch in Oberrieden steht am ersten Weihnachtsfeiertag noch ein Jahreskonzert an: Um 20 Uhr spielt die örtliche Musikkapelle eine bunter Mischung aus Rock, Swing, Polka und Weihnachtsklassikern. in der Turnhalle.

„ Alexa auf Gangsterjagd “ – so heißt das Theaterstück, das im Gasthaus Adler in Markt Rettenbach am Freitag, Samstag und am zweiten Weihnachtsfeiertag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr auf die Bühne kommt.

In der Pfarrkirche St. Blasius in Engetried findet am Montag um 19.30 Uhr Adventsblasen mit der Musikkapelle Engetried, den Günztaler Alphornbläsern und der Gruppe „KlangGsang“ statt.

Wer den Plätzchenspeck gleich wieder loswerden will...

kann zum Beispiel im Mindelheimer Hallenbad freitags von 15.30-21 Uhr, samstags von 9-17 Uhr und sonntags von 9-16 Uhr ein paar Bahnen schwimmen. Über die Weihnachtstage hat das Hallenbad geschlossen.

Auch das Sportbad der Therme Bad Wörishofen ist freitags von 11-20 Uhr und sonntags von 9-20 Uhr geöffnet. Über die Weihnachtstage gelten verkürzte Öffnungszeiten, alle Infos finden Sie unter https://www.therme-badwoerishofen.de/preiseoeffnungszeiten/ .

Eislaufschule für Kinder ab vier Jahren findet in Bad Wörishofen am Samstag von 16.10-17.10 Uhr in der Eissporthalle statt. Wichtig: Schlittschuhe, Handschuhe, Helm, Skianzug, Getränk, Knie- und Ellbogenschoner mitbringen.

Auch in Türkheim gibt es eine Eislaufschule : Am Freitag von 16-16.45 Uhr. Hier Handschuhe, Helm- und Schlittschuhe und Getränk nicht vergessen.

In Bad Wörishofen kann man samstags von 14-16 Uhr und sonntags von 9-11 Uhr zum öffentlichen Lauf in die Eissporthalle kommen. Zusätzlich ist am Samstag von 17-19 Uhr Discolauf .

In Türkheim findet der freie Lauf im Sieben-Schwaben-Eisstadion freitags bis sonntags von 14-15.45 Uhr statt.