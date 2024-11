Von Weihnachtsmarkt bis Schafkopf: Unsere Tipps fürs erste Adventswochenende

Am Sonntag ist sie offiziell da, die Adventszeit. Deswegen wird es allerspätestens jetzt Zeit, in Weihnachtsstimmung zu kommen! Dafür bieten sich zahlreiche besinnliche Veranstaltungen und Märkte im Unterallgäu an. Doch auch mehrere Kurse, Sportliches und einen Schafkopfabend gibt es in unseren Tipps fürs Wochenende.

Der Advent ist da! Weihnachtliches im Unterallgäu

Mit dem Weihnachtsmarkt auf der Insel startet die Kulturfabrik den ersten Weihnachtsmarkt in Mindelheim in diesem Jahr. Und es ist einiges geboten: Es gibt Live-Musik, einen DIY-Markt und Essen und Getränke von den lokalen Vereinen. Der Markt ist am Samstag von 16-20 Uhr und am Sonntag von 16-21 Uhr geöffnet.

Auch der Kammerchor Vocal Total läutet mit seinem Adventskonzert „Adventus Domini - Die Ankunft des Herrn“ die Adventszeit ein. Das Konzert ist am Samstag um 19.30 Uhr in der Jesuitenkirche Mindelheim , der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

„Tierischer Winterspaß“ - so lautet der Titel des Märchenwalds am ehemaligen Maria-Ward-Kloster in Mindelheim , der auch an diesem Wochenende besucht werden kann.

Eine Weihnachtsdarstellung gibt es am Sonntag von 13-17 Uhr in der Liebfrauenkapelle in Mindelheim .

In der Passage am Heilig-Geist-Spital in Mindelheim kann man ganztägig die Spitalkrippe bestaunen.

Eine Adventsandacht mit musikalischer Begleitung durch die Volksmusikgruppe „3+1“ findet am Sonntag um 16 Uhr in der St. Mauritius Kirche in Oberauerbach statt. Auf die Andacht mit Gebeten und Musik folgen Glühwein und Plätzchen im Pfarrheim.

Auch in Apfeltrach gibt es adventliche Klänge und Stimmung mit Flötenspiel und Saitenmusik von der Gruppe SaitenART sowie Gebet und Geschichten. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag um 16.30 Uhr in der Kirche St. Bartholomäus, der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Gemeinsam singt es sich besser als allein? Am Samstag um 19.30 Uhr kann man sich in der Kirche Mariä Heimsuchung in Dorschhausen zum Adventssingen treffen.

In der neuen Mitte der Gartenstadt findet von Freitag bis Sonntag der Adventsmarkt St. Ulrich mit musikalischem Rahmenprogramm und Bastelkiste im Café statt. Die genauen Öffnungszeiten sind Freitag und Samstag von 17-21 Uhr und Sonntag von 16-19 Uhr.

Wer den Nikolaus sehen will, sollte am Samstag um 17:30 Uhr nach Eppishausen in die Fundushalle kommen. Dort ist der Nikolausmarkt mit anschließendem SCE-Weihnachtsumtrunk, den auch der Nikolaus persönlich um 19 Uhr besucht.

Wer den Nikolaus am Samstag verpasst, kann ihn auch noch am Sonntag um 15 Uhr in Ettringen beim Nikolauseinzug des Veteranen- und Reservistenvereins mit weihnachtlicher Musik der Jugendblaskapelle besuchen. Vor Ort gibt es Essen und Getränke sowie ein Himmelstelefon und Backen und Basteln für Kinder.

Einen Handwerker- und Weihnachtsmarkt mit regionalen Produkten aus Holz, Metall, und Glas gibt es in der Oberriedener Turnhalle am Samstag und Sonntag ab 14 Uhr. Für das leibliche Wohl sorgt der Förderverein der Turnhalle.

Wer den Stettener Bürgermeisterkandidaten Benedikt Sassen kennenlernen will, hat bei der Adventsfeier auf dem Dorfplatz Stettens ab 17 Uhr die Chance. Bitte eigene Tassen mitbringen.

Kurse, Vorträge und Ausflüge

„Liebevoll loslassen “ lautet der Titel des Seminars mit Siglinde Eschenbach, das am Samstag und Sonntag von 10-18 Uhr Bildungsforum Eschenbach stattfindet. Im Seminar geht es um die effektive Aufarbeitung von belastendem und Blockierendem. Anmeldung unter 08261/3668.

Alle zwei Jahre sollte man einen Erste-Hilfe-Kurs machen . Wie lang ist Ihr letzter her? Im Malteser Haus Mindelheim besteht am Samstag von 8-16 Uhr die Möglichkeit, das Wissen bei einem neuen Kurs aufzufrischen. Anmeldung unter 08261/6122 oder www.malteser-kurse.de .

Ein gemütlich knisternder Ofen ist im Winter etwas Schönes – doch bereits das Holz spalten kann zur Gefahrenquelle werden. Deshalb gibt es in Oberneufnach am Stadel von Manfred Kögel am Freitag um 15 Uhr die Sicherheitsschulung der Jagdgenossenschaft „Unfallfreies Holzspalten“ . Ohne Teilnahme an der Schulung kann der Holzspalter aus versicherungstechnischen Gründen nicht mehr ausgeliehen werden.

Ein selbstgebasteltes Weihnachtsgeschenk ist immer schön, umso mehr, wenn es auch noch hübsch aussieht. Für Kreative gibt es deshalb in Türkheim am Freitag einen Makramee-Kurs von 14-16 Uhr sowie einen Tusche- und Aquarellkurs zum Weihnachtskarten basteln von 19-21 Uhr. Daneben findet auch ein „freiTANZ“-Workshop von 19-21.30 Uhr am Freitag und der Kurs „Auszeit für Frauen“ am Samstag von 14-17.30 Uhr statt. Die Anmeldung ist jeweils unter 08245/967188 oder www.vhs-tuerkheim.de möglich.

Am Steinbrunnen in Bad Wörishofen kann man am Freitag um 16.30 Uhr an einer Laternenwanderung teilnehmen, wenn das Wetter mitspielt. Die Laternen werden gestellt, anmelden kann man sich bis 15 Uhr unter 08247/993355.

„Mit Kneipp unterwegs in seinem Leben“ lautet der Titel des Vortrags, den Paola Rauscher am Freitag um 15 Uhr im Kurhaus in Bad Wörishofen hält.

Das Sebastian-Kneipp-Museum widmet sich gleich wieder das ganze Wochenende ihrem Namensgeber mit Filmen. Am Freitag um 15:30 Uhr wird „Sebastian Kneipp - Eine Medizin geht ihren Weg“ vorgeführt, am Samstag zur gleichen Zeit „Gesundheit, Fitness, Wellness - Waschungen und Wickel“ Teil 2 inklusive Besuch des Museums und am Sonntag läuft „Ein Pfarrer hilft Millionen“.

Lust auf Schafkopf ? Im Vereinsheim Westernach wird am Samstag ab 20 Uhr Preisschafkopfen gespielt.

Der Katzenschutzverein verkauft am Samstag von 8-13 Uhr am Feneberg in Bad Wörishofen Kuchen und Torte zugunsten der Tierschutzarbeit.

Das Sportprogramm fürs Wochenende

Ein paar Bahnen schwimmen kann man Mindelheimer Hallenbad freitags von 15.30-21 Uhr, samstags von 9-17 Uhr und sonntags von 9-16 Uhr.

Auch das Sportbad der Therme Bad Wörishofen ist freitags von 11-20 Uhr und sonntags von 9-20 Uhr geöffnet.

Eislaufschule für Kinder ab vier Jahren findet in Bad Wörishofen am Samstag von 16:10-17:10 Uhr in der Eissporthalle statt. Wichtig: Schlittschuhe, Handschuhe, Helm, Skianzug, Getränk, Knie- und Ellbogenschoner mitbringen

Auch in Türkheim gibt es eine Eislaufschule : Am Freitag von 16-16:45 Uhr. Hier Handschuhe, Helm- und Schlittschuhe und Getränk nicht vergessen.

In Bad Wörishofen kann man samstags von 14-16 Uhr und sonntags von 9-11 Uhr sowie 14-16 Uhr zum öffentlichen Lauf in die Eissporthalle kommen. Zusätzlich ist am Samstag von 17-19 Uhr Discolauf .

In Türkheim findet der freie Lauf im Sieben-Schwaben-Eisstadion freitags bis sonntags von 14-15:45 Uhr statt.

Die Kletteranlage des Alpenvereins in Mindelheim hat freitags bis sonntags von 6-22.45 Uhr geöffnet.