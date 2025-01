Elferratscontest: Hier dürfen die Männer mal zeigen, was sie können

Wer braucht schon Sixxpaxx, Chippendales und Co., wenn man auch einfach ins Gemeindezentrum nach Mittelneufnach fahren kann? Beim alljährlichen Elferratstreffen der Neufnarria durften mal wieder die Männer in oft kurzen Röcken und in diesem Jahr mit überraschend vielen Steckenpferden zeigen, was auf der Tanzfläche in ihnen steckt. Auf das Treppchen schafften es am Ende gleich drei Garden aus dem Unterallgäu: Den dritten Platz belegten wie auch im vergangenen Jahr die Zusamfunken aus Markt Wald, zweite wurden die Männer der Ramminarria aus Rammingen und den Titel „Elferrat des Jahres“ holte sich die Zaisonarria aus Zaisertshofen.

Traditionell beginnt der Elferratscontest seit fast 20 Jahren mit der Auslosung der Start-Reihenfolge durch die Prinzessin der Gastgeber, in diesem Jahr Prinzessin Kerstin I. In insgesamt vier Blöcken starten zwölf Elferräte. Bewertet werden die Auftritte von den Gardemajorinnen der Vereine nach den Kriterien Thema, Ästhetik, Choreografie, Kostüme und Fun-Faktor. Als erster Elferrat entführt die Ramminarria auf die Ski-Piste, doch auch die Bergwacht und die Après-Ski-Girls dürfen nicht fehlen und sogar der Rapper Ski Aggu schaut kurz vorbei. „Fun-Faktor war auf jeden Fall da, bei der Choreografie geht vielleicht noch ein bisschen mehr“, verrät eine Majorin nach dem ersten Auftritt. Insgesamt sei das aber ein starker Auftakt gewesen.

Bereits um 20 Uhr ist Einlassstopp im Gemeindezentrum Mittelneufnach

Anschließend reiten die Ronsberger mit Abahachi, Winnetouch und Ranger mit dem Thema „Der Schuh des Manitu“ und ihren Pferdchen in den wilden Westen und zeigen dabei beeindruckende Hebefiguren. Die Gastgeber-Elferräte der Neufnarria tragen als teuflische Nonnen wohl die längsten Röcke des Abends, bei der Haselonia wird es olympisch-sportlich mit Boxen, Reiten, Basketball und Fahrradfahren, auch bei der Liwelonia wird zwischen Kindheitshelden geboxt und die Sieger des Abends, die Zaisonarria, beeindrucken trotz ihres hohen Durchschnittsalters von 30,8 Jahren mit Saltos und Hebefiguren zum Thema „Shrek“.

Schon nach der Hälfte der Beiträge ist richtig Stimmung im Saal, der bereits um 20 Uhr mit ungefähr 450 Gästen so rappelvoll, dass der Einlass gestoppt werden muss. Doch was macht die Elferratstänze eigentlich zu so einem Highlight im Fasching? „Ich würde sagen der Reiz ist, dass sich da auch einfach mal Männer auf die Bühne trauen und tanzen. Das ist in der Gesellschaft immer noch was Besonderes“, sagt ein Mitglied der Geltelonia. „Die Jungs werden oft eher belächelt“, ergänzt eine Vereinskollegin. Sie fänden es gut, wenn es zukünftig auch ein eigenes Gardetreffen für die Männer geben würde.

Es geht nach Madagascar, in den wilden Westen und ins Dschungelcamp

In der zweiten Hälfte des Abends ging es für die FG Breitenbrunn ins Dschungelcamp, die Pfaffelonia zeigt sich topaktuell mit dem Thema Dart und die Zusamfunken aus Markt Wald begeistern mit außergewöhnlichen akrobatischen Figuren und tierischen Tänzen mit den Helden des Films „Madagascar“. Filmisch geht es weiter bei dem letztjährigen Sieger-Doppel der Budelonia und Geltelonia: die Stockheimer nehmen das Publikum mit in den wilden Westen, wo Lucky Luke es nicht schafft, den gewitzten Banküberfall von Ma Dalton zu verhindern. Emotional wird es bei den Wiedergeltingern, die mit dem Thema „Alles steht Kopf“ die verwirrenden Gefühle der Teenagerin Riley auf die Bühne bringen. Den Abschluss machen die Männer der Gaudilonia aus Bad Wörishofen, bei denen es mit dem Thema „Rivalen und Rebellen“ nochmal hart zugeht.

Am Ende liefern alle Elferräte gekonnte Auftritte ab und sorgen für ein Kopf-and-Kopf-Rennen und grandiose Stimmung beim größten Faschingsevent in Mittelneufnach. Die Sieger des Abends dürfen sich über jeweils Zehn-, 20- und 30-Liter-Preise in flüssiger Hopfen-Form freuen.