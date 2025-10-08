Dieb unterwegs: Fahrradtasche und Versicherungskennzeichen gestohlen

Ein Unbekannter hat von 2. auf 3. Oktober eine rote Fahrradtasche sowie ein grünes Versicherungskennzeichen von einem E-Bike gestohlen. Das Fahrrad, das in der Straße „In der Bernau“ in Bad Wörishofen abgestellt war, gehört einem 70-jährigen Mann. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können: Diese sollen sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 melden. (mz)

