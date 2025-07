Weißrussische Diebesbande stiehlt in Supermärkten im Unterallgäu

Zwei junge Männer lassen Schnaps und Druckerpatronen in einem Supermarkt in Mindelheim mitgehen – auf den ersten Blick ein gewöhnlicher Ladendiebstahl. Doch schon kurz darauf werden sie gefasst, und schnell wird klar: Der Fall ist weit komplexer als zunächst angenommen. Die beiden gehören zu einer belarussischen Diebesbande, und der Diebstahl in Mindelheim war keineswegs ihr erster. Nun müssen sie sich wegen schweren Bandendiebstahls vor dem Amtsgericht Memmingen verantworten.

Es sei ein ganz normaler Tag auf Streife im August 2024 gewesen, berichtet die Beamtin der Polizeiinspektion Mindelheim. Sie bekam einen Anruf, dass zwei Männer flüchtig seien, nachdem sie Ware in Wert von 350 Euro gestohlen hatten und über eine unbesetzte Kasse geflüchtet waren. Die Diebe konnten sie nicht mehr schnappen, aber immerhin die anderen Filialen der Supermarktkette in der Region warnen – mit Erfolg.

Bandendiebstahl: Die Männer wurden in Türkheim und Buchloe geschnappt

Nur wenige Stunden später konnten beide Männer nach Streifzügen durch Filialen in Türkheim, wo Waren in Wert von 640 Euro gestohlen wurden, und durch die Supermarktfiliale in Buchloe, mit Diebesgut im Wert von 740 Euro, geschnappt werden. Beide gaben an, minderjährig zu sein. Der junge Mann, der in Buchloe geschnappt wurde, erzählte vor Ort, er sei 14 Jahre alt, aus der Ukraine geflohen, komme jetzt aus einem Kinderheim in Bremen und sei von „zwei Arabern“ entführt worden – eine Geschichte, die bei der Polizei nicht neu ist. Und doch war sie wohl nicht vollständig erfunden.

Im Zuge der Ermittlungen verdichtete sich der Verdacht, dass es sich um Bandendiebstahl handelt. „Es sind deutschlandweit Fälle eingegangen“, berichtet der Polizist der Kripo Memmingen, der die Fälle intern steuerte. Nur einen Tag zuvor gab es einen ähnlichen Diebstahl in Kempten, zudem sind Fälle aus Ansbach, Paderborn, Bielefeld, Friedrichshafen und weiteren Städten auf die belarussische Bande zurückzuführen. Mehrere Verfahren laufen aktuell noch.

Die Masche sei immer dieselbe: Entweder wurden hochwertige Alkoholika aus Supermärkten gestohlen, teure Fahrräder entwendet oder bei der Probefahrt einfach mitgenommen. Auch ein Fahrradladen in Memmingen war betroffen, dort wurde ein Fahrrad im Wert von 10.000 Euro gestohlen. Die deutschlandweite Schadensumme, den die Bande verursacht hat, könnte sich sogar im sechsstelligen Bereich bewegen.

Belarusse oder Ukrainer? Die Identität eines Angeklagten konnte nicht geklärt werden

Laut Polizei agierte die Bande mit einem festen System: Ein Fluchtfahrer, ein „Anleiter“, der ausspäht, und Handlanger. Zur letzten Gruppe gehören die beiden Angeklagten. Sie durften keine Beute behalten, sondern bekamen lediglich etwas Geld, Zigaretten, Essen und gelegentlich eine Unterkunft. Einer der zwei Männer ist selbst Belarusse und 26 Jahre alt. Er kam wohl 2024 nach Deutschland für die EM, verlor seinen Pass, kam mit russischsprachigen Leuten in Kontakt, „die ihn köderten, diese Straftaten zu begehen“, berichtet seine Verteidigerin Sybille Thiel.

Die Identität des anderen Mannes, der in Buchloe festgenommen wurde, konnte nicht endgültig geklärt werden. Er ist laut dem Gutachten zur Altersbestimmung ungefähr 19 Jahre alt und nach eigenen Angaben tatsächlich ukrainischer Geflüchteter. Er sei 2024 per Lkw nach Deutschland gekommen, nachdem sein Vater in der Ukraine gestorben war und seine Mutter ihn verlassen hatte. Im Kinderheim in Cherson sei er geschlagen worden. Während der Belarusse zurück in seine Heimat möchte, um dort wieder als Schweißer zu arbeiten, will der ukrainische Geflüchtete nicht zurück – er würde dort zum Wehrdienst eingezogen werden. Jedoch hat er keine familiären oder sozialen Anbindungen in Deutschland, auch einen Schulabschluss konnte er nie machen.

Schwerer Bandendiebstahl in mehreren Fällen: Wie lautet das Urteil?

Die Richterin findet deutliche Worte: „Die Situation ist einfach scheiße.“ Im Vorfeld zur Verhandlung traf das Gericht mit den Verteidigerinnen Sybille Thiel und Anja Mack und der Staatsanwältin Henriette Fuchs eine Verständigung, dass beide Angeklagten wegen ihres umfassenden Geständnisses nur zu einer Bewährungsstrafe verurteilt werden. Die einzig sinnvolle Auflage, die sie dem ukrainischen Angeklagten auflegen könnte, sei, dass er zur Ausländerbehörde gehen und seinen Wohnort melden müsse. Auflagen wie das Nachholen eines Schulabschlusses, ein Beruf oder auch nur Sozialstunden seien „praktisch nicht umsetzbar“, so Rabe.

So lautet das Urteil schließlich für beide: Zwei Jahre Freiheitsstrafe wegen mehrerer Fälle schweren Bandendiebstahls. Die Strafe wird zur Bewährung auf vier Jahre ausgesetzt. Zudem müssen sie jeweils den Schaden im fünfstelligen Bereich begleichen und die Kosten des Verfahrens tragen. Der belarussische Angeklagte muss zudem das Land verlassen und darf während der Bewährungszeit nicht wieder einreisen. An den Ukrainer richtet sich Rabe zum Schluss noch einmal direkt: „Wenn Sie in Deutschland leben wollen und die Zeit nicht im Gefängnis verbringen wollen, ist das jetzt Ihre Möglichkeit. Eine dritte Chance wird es nicht geben.“