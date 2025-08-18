Icon Menü
Diebstahl am Allgäu Skyline Park: Unbekannter stiehlt aus Auto

Rammingen

Diebstahl am Allgäu Skyline Park: Unbekannter stiehlt aus Auto

Auf dem Parkplatz des Allgäu Skyline Parks in Rammingen kam es am Sonntag zu einem Diebstahl. Die Polizei sucht noch nach Zeugen.
    Auf dem Parkplatz des größten bayerischen Freizeitparks kam es am Sonntag zu einem Diebstahl.
    Auf dem Parkplatz des größten bayerischen Freizeitparks kam es am Sonntag zu einem Diebstahl. Foto: Ralf Lienert

    Ein Ausflug in den Allgäu Skyline Park endete für diese Besucher mit einer unangenehmen Überraschung: Ein Dieb stahl am Sonntag zwischen zehn und 16 Uhr mehrere Wertgegenstände aus einem Auto auf dem Parkplatz des Freizeitparks bei Rammingen. Als die Besucher zu ihrem Auto zurückkehrten, bemerkten sie, dass einige Gegenstände aus dem Auto fehlten. Wie sich der Täter Zugang zum Auto verschaffte, ist bisher nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Bereich.

    Die Polizei sucht nach Zeugen des Diebstahls am Allgäu Skyline Park

    Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)

