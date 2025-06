Diese Profifußballer kommen ins Trainingslager

Mit der Bewerbung als Team-Quartier für die Fußball-Europameisterschaft hat es ja nicht geklappt, doch als Trainingslager für Proficlubs ist Bad Wörishofen immer noch begehrt. Die ersten Termine stehen jetzt fest, Fußballfans sollten sie schon mal vormerken – und alle, die Stürmer Alexander Nollenberger an seiner alten Wirkungsstätte erleben wollen.

Das Trainingslager des SV 98 Darmstadt findet 2025 in Bad Wörishofen statt. Vom 10. bis 18. Juli ist der Zweitligist im Parkhotel Residence zu Gast. Die „Lilien“, wie der Club von seinen Fans genannt wird, trainieren auf dem Gelände des FC Bad Wörishofen. Die Damstädter haben auch schon ein Testspiel ausgemacht, am 17. Juli. Den Gegner und den Austragungsort gab der Club aber noch nicht bekannt.

1. FC Magdeburg und SV 98 Darmstadt trainieren in Bad Wörishofen

Noch früher dran ist ein anderer Kultclub: der 1. FC Magdeburg. Die Blau-Weißen reisen schon am 2. Juli in Bad Wörishofen an - mit breiter Brust vermutlich, denn die Mannschaft beendete die vergangene Saison in der zweiten Bundesliga auf dem fünften Platz und damit deutlich vor dem Zwölften aus Darmstadt. Das Trainingslager der Magdeburger dauert bis zum 10. Juli – die Ligakonkurrenten geben sich also förmlich die Klinke in die Hand. Auch Magdeburg hat bereits Testspiele vereinbart. Bad Wörishofen geht dabei aber leer aus. Der Club spielt voraussichtlich in der Schweiz.

Bad Wörishofen kennen die Magdeburger schon gut. Sie habe sich auch schon 2024 in der Kneippstadt auf die Saison vorbereitet - und diese dann enorm stark absolviert. Besonders gut kennt sich Angreifer Alexander Nollenberger in Bad Wörishofen aus. Er hat in der Jugend einige Jahre lang für die JFG Wertachtal gespielt und kehrt nun für ein paar Tage an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Der FC Vaduz trägt in Bad Wörishofen ein Testspiel aus

Noch früher reist bereits der FC Vaduz an. Der Club aus der Hauptstadt Liechtensteins kommt am Montag, 23. Juni, ins Trainingslager nach Bad Wörishofen und bleibt nach Vereinsangaben bis zum Freitag, 27. Juni. In dieser Zeit stehen mehrere Testspiele an. Diesmal kommen auch die lokalen Fußballfans auf ihre Kosten, denn eine Partie findet im Stadion in Bad Wörishofen statt. Am Mittwoch, 25. Juni, trifft der Schweizer Zweitligist FC Vaduz dort um 18.30 Uhr auf den Bayernligisten TSV Landsberg.

