Wo endet eigentlich das neue Tempolimit bei Kirchdorf?

Gilt das neue Tempolimit auf der alten B18 jetzt von Kirchdorf bis nach Mindelheim? Diese Frage kam in den sozialen Medien auf, nachdem unsere Redaktion darüber berichtet hatte, dass nach zwei schweren Unfällen nun Tempo 70 bei Kirchdorf angeordnet wurde. Die Verkehrsregel, die an der Stelle zur Anwendung kommt, ist nicht allen bekannt.

Ein Toter, ein Schwerverletzter, der im Koma liegt: Nach zwei schweren Verkehrsunfällen innerhalb weniger Tage an der gleichen Stelle haben die Behörden reagiert. Auf der St2518, wie die alte B18 bei Kirchdorf mittlerweile heißt, gilt nun am Übergang von der MN4 in den Radweg nach Rammingen ein Tempolimit. Weitere Maßnahmen könnten folgen. Wo aber endet die Tempo-70-Zone, fragen sich zwischenzeitlich Verkehrsteilnehmer. Ein Schild, welches die Geschwindigkeitsbegrenzung wieder aufhebt, wurde nämlich nicht aufgestellt. Manche mutmaßen nun, dass Tempo 70 demnach bis an die Stadtgrenze von Mindelheim gelten müsste. Doch so ist es nicht. Auch wurde nicht vergessen, das zweite Schild aufzustellen. Es kommt eine Verkehrsregel zur Anwendung, die dann gilt, wenn das Tempolimit einen „Begleiter“ hat.

Wichtig ist das zweite Schild, das über dem Tempolimit prangt

„Das Ende einer Geschwindigkeitsbegrenzung ist dann nicht gekennzeichnet, wenn das Vorschriftzeichen - in diesem Fall 70 km/h - zusammen mit einem Gefahrzeichen - in diesem Fall Radfahrer - angebracht ist und sich aus der Örtlichkeit zweifelsfrei ergibt, von wo an die angezeigte Gefahr nicht mehr besteht“, teilt das Landratsamt auf Nachfrage mit. Über dem Tempo-70-Schild prangt nämlich auch ein neues Schild, das darauf hinweist, dass an der Einmündung zur MN4 Radfahrer kreuzen, die den Radweg von und nach Rammingen nutzen.

„Die aufgestellte Beschilderung warnt vor kreuzenden Radfahrern und ist etwa 200 Meter vor der Gefahrenstelle - Kreuzungsbereich MN4/St2518/Zusam-Radweg - aufgestellt“, erläutert das Landratsamt. „Aus diesem Grund gilt nach der Gefahrenstelle wieder die höchstzulässige Geschwindigkeit von 100 km/h.“