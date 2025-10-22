Dieser Wörishofer ist 104 Jahre alt und bester Laune – hier verrät er sein Geheimnis

Eine ganz besondere Geburtstagsfeier fand im Seniorenzentrum Ambiente Care im Haus Maximilian in Bad Wörishofen statt. Helmar Methfessel konnte dort seinen 104. Geburtstag in bewundernswerter Verfassung begehen.

Wenn der Jubilar zum 104. Geburtstag noch selbst die Begrüßungsrede hält und das Sektglas erhebt, dann sagt das schon fast alles. Methfessel genoss den Tag und unterhielt sich angeregt mit den Gästen. Zu einem Tänzchen mit Betreuerin Anita vom Haus, wie an seinem 100. Geburtstag, kam es diesmal allerdings nicht.

Gekommen waren außer einigen Mitbewohnern des Heimes auch 2. Bürgermeisterin Michaela Bahle-Schmid und Bürgermeister Stefan Welzel. Dieser überbrachte die Glückwünsche der Stadt und hob hervor, dass es schön sei, wenn es Menschen in solch stolzem Alter in der Stadt gibt. Helmar Methfessel selbst sagte, dass er sich sehr wohl im Haus fühle und dass er dankbar für die Feier sei. „Ich bin um jeden Tag froh, genieße das schöne Zimmer, das Rauschen der Bäume davor und die gute Luft.“ Ins Seniorenheim kam er erst, als er 99 Jahre alt war. Vor der offiziellen Feier hatte der Jubilar bereits im Familienkreis gefeiert

Nach dem Krieg in den Uranabbau der DDR?

Methfessel blickt nicht nur auf ein langes Leben, sondern auch auf eines, das fast schon Zeitgeschichte darstellt, zurück. 1921 in Pausa im Vogtland geboren, erlebte er gleich die erste große Inflation 1923 mit seinen Eltern mit. Mit 20 Jahren wurde er zum Krieg eingezogen und verbrachte diesen weitgehend in Russland, zu seinem Glück allerdings in der Schreibstube. Statt danach zurückzukehren, wurde er von den Russen zunächst nach Rumänien und dann wieder zurück nach Russland in die Nähe von Stalingrad verfrachtet. Erst 1949 wurde Methfessel aus der Gefangenschaft entlassen, kam zurück nach Pausa zu den Eltern.

Da es dort kaum Arbeit gab und er in den Uranabbau in der DDR kommen sollte, machte er sich bereits 1950 auf in den Westen. Er durchlief mehrere Aufnahmelager, ehe er in Reutlingen Arbeit in der Versicherungsbranche und ein neues Zuhause für etwa 70 Jahre fand.

Durch etliche Aufenthalte hier lernte er die Kneippstadt und die Gesundheitslehre von Pfarrer Sebastian Kneipp kennen und schätzen. Letztlich zog er hierher.

Auch die Frage nach dem Grund für seine erstaunliche Verfassung beantwortet er gern: „Man muss sich selbst überwinden und darf nicht nachgeben. Außerdem sollte man mit den Leuten reden und nicht mundfaul sein.“ Bei seiner kräftigen Stimme fiel ihm das auch bei seiner Feier keineswegs schwer. Mit 104 Jahren ist Methfessel übrigens nicht der älteste Bürger Bad Wörishofens. Eine Einwohnerin sei noch ein kleines bisschen älter als er, war zu erfahren.