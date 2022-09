18-Jähriger überschlägt sich bei Dirlewang mit seinem Auto

Polizei: "Wie durch ein Wunder" wurde der junge Autofahrer nicht verletzt.

Einen schweren Verkehrsunfall meldet die Polizei von der Straße zwischen Altensteig und Dirlewang: Ein 18-jähriger Fahranfänger war dort am Freitag wahrscheinlich zu schnell unterwegs, kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Wagen im angrenzenden Feld mindestens dreimal. Das Auto blieb laut Polizei rund 50 Meter von der Fahrbahn auf der Seite liegen.

Der Autofahrer konnte sich selbst aus dem Wrack befreien

„Wie durch ein Wunder“, so der Polizeibericht, blieb der junge Fahrer unverletzt und konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Am Auto entstand jedoch Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Das Wrack wurde abgeschleppt. Dabei kam auch die Feuerwehr Dirlewang zum Einsatz. (mz)