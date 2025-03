Abschied nach über 30 Jahren

Bei einem Gottesdienst in Dirlewang hat Pater Julius Georg Frey und die langjährige Pfarrsekretärin Cornelia Böck verabschiedet. Georg Frey war seit 30 Jahren Mitglied in der Kirchenverwaltung St. Michael in Dirlewang. Der Ortspfarrer dankte ihm für die zuverlässige Arbeit. „Er war immer zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Mit seinen Ideen bereicherte er die Kirchenverwaltung und trug durch seine ausgleichende, umgängliche Art zu einer sehr guten Zusammenarbeit in dem Gremium bei“, lobte er. Auch die langjährige Pfarrsekretärin Cornelia Böck scheidet aus. „Sie war eine gewissenhafte Buchhalterin und Kassenverwalterin und hat mit ihrer herzlichen Art viel für ein gutes Miteinander getan“, lobte der Pfarrer und freute sich, dass sie sich auch weiter ehrenamtlich engagieren will.

