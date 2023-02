Dirlewang

10:05 Uhr

Auch der Krieg konnte die Geschäftsverbindung in die Ukraine nicht zerstören

Plus Die Firma Adler-Parkett aus Dirlewang bezieht seit vielen Jahren Holz aus der Ukraine. Weil daran auch der Krieg nichts geändert hat, ist man dort froh und dankbar.

Von Kathrin Elsner

„Wir telefonieren jede Woche mit unserem Geschäftspartner in der Ukraine und fragen, wie die Lage ist und wie es den Menschen dort geht“, sagt Sophia Adler, vom Dirlewanger Familienunternehmen Adler-Parkett. Für jede durch den Krieg ausgelöste Einschränkung habe ihr Lieferant eine Lösung gefunden, das georderte Eichenholz komme trotzdem noch zuverlässig in Dirlewang an. Das ist wichtig für den Parketthersteller, denn hochwertige deutsche Ware ist kaum noch zu bekommen.

