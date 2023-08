Autofahrer verursacht 3000 Euro Schaden und verschwindet

Die Mindelheimer Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht.

Einen Schaden von rund 3000 Euro hat ein unbekannter Autofahrer in Dirlewang hinterlassen. Zwischen Montag und Donnerstag hatte der Geschädigte seinen Wagen in der Lehrer-Kiefer-Straße in Dirlewang geparkt. Am Donnerstagvormittag stellte er einen Schaden an der vorderen Stoßstange fest. Die Polizeiinspektion Mindelheim bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08261/76850. (mz)