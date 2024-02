Autos stoßen bei Dirlewang zusammen: 20.000 Euro Schaden

Ein hoher Schaden ist bei einem Unfall entstanden, der sich am Donnerstag zwischen Dirlewang und Köngetried ereignet hat.

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dirlewang und Köngetried sind am Donnerstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 35-Jähriger in Richtung Köngetried unterwegs, als er in einer Rechtskurve kurz vor Alesried auf die Gegenspur geriet und mit dem entgegenkommenden Auto einer 52-Jährigen zusammenstieß. Die Insassen blieben unverletzt. An den beiden Autos entstand jedoch ein Schaden von insgesamt etwa 20.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein. (mz)