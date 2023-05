Beim Bezirksmusikfest schlägt das Herz der Blasmusik in Dirlewang

Bei strahlendem Wetter feiern die Dirlewanger Musiker mit ihren Gästen ein farbenprächtiges und wohlklingendes Finale des Bezirksmusikfestes.

Frühsommerliche Wärme und strahlender Sonnenschein, der Hunderte von blank geputzten Posaunen, Trompeten und Tuben aufblitzen lässt, und dazu eine Stimmung wie aus dem Bilderbuch. Höhepunkt des 51. Bezirksmusikfestes war der große Festumzug mit Gemeinschaftschor in der Dirlewanger Ortsmitte, zu dem über 50 Musikkapellen aus der Region gekommen sind. Die Musikanten schickten zuvor ihren Gruß in den Himmel und freuten sich gemeinsam mit dem Musikverein Dirlewang, der dazu auch noch sein 150-jähriges Vereinsjubiläum feierte.

Nachdem die Aufbauwoche des Festzelts komplett verregnet war und die Helferinnen und Helfer eine wahre Schlammschlacht hinter sich brachten, wurden sie nun an den Festtagen mit trockenem Wetter belohnt. Der Umzug quer durch den Ort war traumhafter Höhepunkt der Festlichkeiten.

Der TTSC Warmisried forderte kurzerhand Schirmherr Klaus Holetschek zu einem spontanen Tischtennis-Match auf. Foto: Sabine Adelwarth

In feschen Gewändern und mit herrlichem Blumenschmuck kamen die 82 Umzugsteilnehmenden nach Dirlewang. Der ganze Ort und die umliegenden Gemeinden hatten sich dazu viel einfallen lassen und etliche Festwagen waren großartige Hingucker. Der Bulldogclub Mindelau warf mit Heu um sich und alte Maschinen und pure Manneskraft kehrten es auch gleich wieder zusammen. Der TTSC Warmisried forderte Gesundheitsminister und Schirmherr Klaus Holetschek sowie Bürgermeisterin Marlene Preißinger kurzerhand zu einem kleinen Tischtennis-Match auf. Sie konnten gut mit dem kleinen, weißen Ball umgehen und erhielten viel Beifall.

Über 50 Blaskapellen zeigten in Dirlewang, wie gut sie Marschmusik beherrschen

Die über 50 Blaskapellen reihten sich zwischen die restlichen Umzugsteilnehmenden ein und präsentierten sich in bester Spiellaune. Daneben fand während des Umzugs die Marschmusikbewertung statt, die zu den elementarsten Aufgaben in der Blasmusik gehören. Sechs Wertungsrichter bewerteten die einzelnen Kapellen in einem kleinen Abschnitt der Umzugsstrecke.

153 Bilder Prächtiges Finale beim Bezirksmusikfest in Dirlewang Foto: Sabine Adelwarth

Danach zogen alle Umzugsteilnehmenden ins Zelt und erwarteten gespannt die Ergebnisse der Wertungsspiele zur Musik der Loppenhauser Musikanten. Das fünftägige Fest endete zu den Klängen von „Humpabumpa Revolution“, die nochmals das Stimmungsbarometer steigen ließen. Dass das Fest Balsam fürs Herz war, machten die überdurchschnittlichen Besucherzahlen deutlich. An allen Festtagen war das Zelt voll. Die Dirlewanger und ihre Nachbarn feierten ausgelassen und mit viel Freude das 51. Bezirksmusikfest und den runden Geburtstag.

Lesen Sie dazu auch