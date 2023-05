Beim Bezirksmusikfest waren Jury und Gäste begeistert

Das große Fest in Dirlewang war auch ein musikalischer Wettbewerb. Hier sind die Sieger.

Beim großen Bezirksmusikfest in Dirlewang wurde nicht nur ausgiebig gefeiert, es war schließlich auch ein Wettbewerb. Und so warteten alle gespannt auf die Ergebnisse der Wertungsspiele. Andreas Schuster, Bezirksvorsitzender des ASM-Bezirks 10, zeigte sich beeindruckt von den Leistungen der einzelnen Kapellen: "Die Wertungsspiele waren hochklassig. Die meisten Orchester sind überraschend stark aus der fast dreijährigen Corona-Krise herausgekommen." Die höchsten Einzelwertungen erzielten der Musikverein Siebnach im traditionellen Bereich Stufe C mit seiner Polka "Gipfelstürmer" mit 96 Punkten und der Musikverein Breitenthal in der Höchststufe mit seinem Selbstwahlstück "Infinity" mit 97 Punkten. Sieger in den einzelnen Stufen sind: Jugendkapelle Rammingen (Grundstufe), Jugendkapelle 1 Mindelheim (Unterstufe), Musikverein Kirchheim (Mittelstufe), Kirchdorfer Musikanten (Oberstufe) sowie die Stadtkapelle Mindelheim (Höchststufe).

Prächtiges Finale: Die Bilder vom Festumzug beim Bezirksmusikfest in Dirlewang

Seit 2005 gehört auch die Marschmusik "Musik in Bewegung" ins feste Repertoire eines jeden Orchesters. "Inzwischen ist es bei fast allen Mitgliedskapellen angekommen", so Schuster. Heuer hatte man entschieden, dass es während des Festumzugs für alle Musikkapellen eine Marschmusikwertung gibt. An drei ausgewählten Stationen wurden Grundlagen der Marschmusik bewertet. Es ging zum Beispiel um die geordnete Marschformation, das ausgeglichene Klangbild, um Tempo und Dynamik und um den musikalischen Gesamteindruck. Das Resümee vom Bezirksvorsitzenden fällt dabei eindeutig aus: "Ich habe noch nie alle teilnehmenden Musikkapellen so schön, so diszipliniert und so wohlklingend bei einem Umzug gesehen und gehört." Doch natürlich gab es auch Sieger. Die ersten fünf Plätze beim Marschmusikwettbewerb belegten der Musikverein Eggenthal, der Musikverein Haselbach, die Musikkapelle Baisweil, der Musikverein Stetten und der Musikverein Westernach.

Beste Stimmung beim Musikantentreffen 2.0 in Dirlewang

Als "Orchester des Jahres" wurde der Musikverein Stetten auserkoren, da er in beiden Wettbewerben mit 185,61 von 200 möglichen Punkten die höchste Punktzahl erreicht hat. Jury und Publikum waren gleichermaßen begeistert.

