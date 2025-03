Das Mindlfuir in Dirlewang vertreibt den Winter

Immer am ersten Wochenende der Fastenzeit lodert das traditionelle Funkenfeuer. Auch in Dirlewang wird dieses alte Brauchtum mit dem „Mindlfuir“ gepflegt. Aus alten Weihnachtsbäumen, Paletten und Holzbrettern wurde ein großer Haufen gestapelt, der dann am Abend angezündet wurde. Damit wird symbolisch der Winter vertrieben. Der Elternbeirat der Grundschule hat sich gemeinsam mit dem Heimatdienst der Aufgabe angenommen, Brennmaterial einzusammeln. Die Oldtimerfreunde, eine Unterabteilung des Heimatdienstes, fuhren mit ihren Gefährten durch den Ort und sammelten gemeinsam mit über 50 Grundschulkindern viel Brennbares ein, das dann am Abend mit Fackeln entzündet wurde. Zahlreiche Schaulustige freuten sich über das feurige Spektakel, das von vielen ehrenamtlichen Helfern, darunter auch die Feuerwehr Dirlewang, begleitet wurde.

