Dirlewang

vor 48 Min.

Der Nikolaus lässt Dirlewanger Kinder strahlen

Der heilige Nikolaus zog mit Knecht Ruprecht und dem Pferdegespann durch die Straßen Dirlewangs und verteilte über 200 kleine Säckchen an die Kinder.

Plus Auf Einladung des Fördervereins verteilt der heilige Mann rund 200 Geschenke an die Kinder in Dirlewang. Die revanchieren sich.

Von Sabine Adelwarth

Von Weitem hörte man schon die Glocken der Nikolauskutsche durch die Straßen Dirlewangs schallen und die Aufregung der Kinder war deutlich spürbar. Mit großen Augen starrten die Kleinen in die dunkle Nacht und warteten gespannt auf den heiligen Nikolaus, der auch in diesem Jahr wieder samt Kutsche und Knecht Ruprecht zu den Kindern kam.

